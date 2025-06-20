Alasan Zodiak Gemini Sering Dibenci, Red Flag hingga Gampang Bosan

JAKARTA - Gemini menjadi salah satu zodiak yang sering dibenci. Sebagian orang meyakini bahwa pemilik dari zodiak ini memiliki kepribadian yang menyebalkan. Lalu, mengapa Gemini selalu menjadi zodiak yang paling banyak tidak disukai? Yuk simak alasan zodiak Gemini sering dibenci.

Zodiak Gemini merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 21 Mei hingga 21 Juni. Mereka dikenal sebagai pribadi yang cerdas, mudah beradaptasi, dan sangat ekspresif. Namun, di balik karakternya yang energik, banyak yang menilai bahwa Gemini memiliki sisi negatif, sehingga sering kali menimbulkan kesan negatif di mata orang lain.

Pada dasarnya, setiap zodiak pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tak sedikit juga yang menilai bahwa kekurangan Gemini justru lebih mencolok dibanding kelebihannya. Berikut alasan zodiak Gemini sering dibenci.

1. Red Flag

Gemini sering kali dicap sebagai red flag karena kepribadiannya yang sulit ditebak, cenderung egois, dan manipulatif. Dalam hubungan, mereka kerap mudah merasa bosan dengan pasangannya. Selain itu, Gemini dikenal memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik dan mampu menarik banyak orang, sehingga tak jarang orang salah paham dan mengira mereka memberi harapan palsu.



2. Tidak Bisa Mandiri

Gemini memang dikenal sebagai zodiak yang paling friendly dan memiliki social butterfly yang tinggi, mereka dikenal dengan orang yang mudah beradaptasi dan sangat senang jika bertemu dengan orang-orang yang baru. Karena sifatnya yang ekstrovert membuat dirinya kesulitan untuk sendiri dan merasa ingin selalu ditemani, menurutnya kehadiran orang lain bisa membuat mereka merasa lebih hidup dan bersemangat.



3. Gampang Bosan

Karena Gemini dikenal dengan zodiak yang ekstrovert membuat mereka lebih gampang cepat bosan dengan rutinitas keseharian, sehingga selalu ingin mencoba hal-hal yang baru. Sifat inilah yang terkadang sering disalahartikan dalam menjalani hubungan, karena dorongan mereka untuk terus mencari pengalaman baru membuat mereka di cap sebagai zodiak tidak setia.