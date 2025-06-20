Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak yang Paling Jago Negoisasi Sampai Bikin Kamu Nggak Berkutik

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |07:18 WIB
4 Zodiak yang Paling Jago Negoisasi Sampai Bikin Kamu Nggak Berkutik
4 Zodiak yang Paling Jago Negoisasi Sampai Bikin Kamu Nggak Berkutik, (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ketika bertemu dan berbincang dengan empat zodiak ini, sebaiknya kamu harus berhati-hati serta mengatur strategi. Pasalnya, mereka yang memiliki empat zodiak ini dikenal sangat piawai dalam bernegoisasi.

Memiliki kemampuan baik dalam bernegosiasi, empat zodiak ini bisa membaca situasi dengan cepat dan membuat kita akan mendukung pendapatnya.

Nah, berikut 4 zodiak yang paling jago negoisasi dilansir dari Times of India, Sabtu (21/6/2025):

1. Libra

Libra adalah top zodiak yang paling jago negoisasi, maka dari itu ia disebut "Sang Diplomat Ulung". Libra merupakan sosok yang sopan, pandai berbicara dan adil. 

Dalam bernegoisasi mereka bukan pribadi yang memaksa lawan bicara untuk mendukung pendapatnya tapi mereka akan mengarahkan percakapan tanpa melalui konflik dan mereka tau kapan harus menekankan pendapatnya dan mengalah.


2. Gemini

Halaman:
1 2
      
