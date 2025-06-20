Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Berkaca dari RM dan V, Mengapa Pria Korsel Harus Wamil?

Lutfiana Cinta , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |16:27 WIB
Berkaca dari RM dan V, Mengapa Pria Korsel Harus Wamil?
Berkaca dari RM dan V, Mengapa Pria Korsel Harus Wamil? (Foto: MK News)
JAKARTA - Di tengah popularitas RM dan V BTS, mereka tetap harus mengikuti wajib militer atau (Wamil) sesuai dengan aturan di Korea Selatan. Meskipun berada di puncak karir, mereka tetap tidak bisa memilih untuk menundanya demi kepentingan pribadi.

Berkaca dari RM dan V, mengapa pria Korsel harus wamil, sehingga banyak netizen yang mempertanyakan hal ini. Yuk simak penjelasanya.

Korea Selatan mewajibkan semua pria yang sehat jasmani dan berusia 18 hingga 28 tahun untuk mengikuti kegiatan wajib militer atau wamil. Namun ketika warga Korsel mengalami kendala dalam kesehatan, mereka diperbolehkan untuk mengganti wamil dengan tugas non militer.

Mereka yang menjalani tugas non militer biasanya diganti dengan kerja sosial, seperti melakukan pekerjaan yang dibutuhkan oleh negara atau pemerintahan.

Peraturan tugas non militer bukan hanya untuk seseorang yang sedang mengalami permasalahan kesehatan saja, tetapi juga untuk mereka yang memiliki prestasi dan alasan khusus lainnya yang diakui oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat yang berhasil meraih medali di Olimpiade, atau khususnya medali emas di Asian Games, mendapatkan pengecualian atau keringanan dari wamil. Namun mereka tetap mengikuti wamil meskipun masa baktinya tak akan selama pada umumnya. 


Alasan Pria Korsel Harus Wamil

Berkaca dari RM dan V, mengapa pria Korsel harus wamil? Berikut beberapa alasannya, menurut Kementrian Pertahanan Korea Selatan:

 

Telusuri berita women lainnya
