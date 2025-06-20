Tragis! Miliarder Ini Meninggal Usai Telan Lebah, Ternyata Sahabat Pangeran William

Tragis! Miliarder Ini Meninggal Usai Telan Lebah (Foto: Media Sosial X)

VIRAL di media sosial sebuah foto yang memperlihatkan momen terakhir Sunjay Kapur, miliarder asal India yang juga sahabat dekat Pangeran William, sebelum kejadian tragis merenggut nyawanya di lapangan polo elite di Windsor, Inggris.

Foto itu diambil hanya beberapa menit sebelum pertandingan dimulai. Dalam potret tersebut, Sunjay terlihat tersenyum lebar berdiri di samping temannya, Jaisal Singh, kapten sekaligus patron tim polo Sujan Indian Tigers.

Siapa sangka, itulah momen terakhir Kapur tersenyum, sebelum tragedi yang begitu tak terduga terjadi, di mana tiba-tiba tak sengaja menelan seekor lebah.

Berikut kronologi lengkapnya, melansir dari laman New York Post, Jumat (20/6/2025).

"Aku Baru Saja Menelan Sesuatu!". Itulah kalimat terakhir yang sempat diteriakkan Kapur di lapangan, seperti yang diceritakan sejumlah saksi mata.

Tanpa ada waktu untuk pertolongan lebih lanjut, lebah yang masuk ke mulutnya menyebabkan reaksi alergi parah alias syok anafilaksis, hingga jantungnya berhenti berdetak.

Ia dinyatakan meninggal dunia tak lama kemudian, tepat di tengah lapangan Guards Polo Club, salah satu klub polo paling bergengsi di Inggris yang kerap menjadi tempat berkumpul keluarga kerajaan.

Beberapa hari setelah kejadian, suasana haru menyelimuti turnamen Cartier Trophy. Tim Sujan Indian Tigers menulis tribut menyentuh untuk mengenang Kapur.

Mereka mengumumkan bahwa Jaisal Singh, yang juga sahabat lama Kapur, akan naik ke kuda untuk membuka pertandingan dengan mengheningkan cipta selama satu menit.