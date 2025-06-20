Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Kebiasaan yang Bikin Diet Gagal

Nadzre Ayyara Fadl , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |16:20 WIB
7 Kebiasaan yang Bikin Diet Gagal
7 Kebiasaan yang Bikin Diet Gagal (Foto: Freepik)
A
A
A

DIET menjadi salah satu metode yang dilakukan untuk mengurangi berat badan serta mendapat bentuk tubuh yang diinginkan. Namun, masih saja banyak yang melakukan kesalahan dalam penurunan berat badan.

Apa saja kesalahan yang harus dihindari untuk mempercepat penurunan berat badan? Simak penjelasannya sebagai berikut yang dilansir Hindustantimes, Minggu (22/6/2025).

Seorang pelatih fitnes Aarja Bedi pernah mengalami perubahan luar biasa dengan menurunkan 10 kg berat badan. Sejak saat itu, ia menginspirasi pengikut sosial medianya dengan membagikan tips dan trik efektif untuk membakar lemak melalui profil akun sosial media instagramnya.

Diet Langsing

Dia mengunggah daftar kebiasaan umum yang menghambat penurunan berat badan yang perlu diwaspadai.

"Ini bukanlah kesalahan, ini hanyalah kebiasaan yang terasa produktif tapi sebenarnya membuang waktu, energi, dan motivasi. Dan kebanyakan orang melakukannya tanpa menyadarinya," tulisnya.

Berikut tujuh kebiasaan yang bikin diet gagal:


 
1.    Mementingkan kesempurnaan dibandingkan konsistensi

Jika hanya fokus pada kesempurnaan, kamu akan terjebak. Fokus pada target diet dan berusaha konsisten setiap hari.


 
2.    Mengurangi karbohidrat secara acak

Kamu tidak bisa menghilangkan lemak di tubuh hanya dengan skip roti atau nasi. Kamu bisa menghilangkan lemak dengan defisit kalori yang tetap membuat Anda kenyang dan waras. 

 

Halaman:
1 2 3
      
