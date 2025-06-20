Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Stephanie Poetri Pilih Childfree, Titi DJ: Yang Penting Mereka Happy

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |14:11 WIB
Stephanie Poetri Pilih <i>Childfree</i>, Titi DJ: Yang Penting Mereka <i>Happy</i>
Stephanie Poetri Pilih {Childfree}, Titi DJ: Yang Penting Mereka Happy (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Titi DJ menerima keputusan anaknya, Stephanie Poetri dan sang menantu, Asher Novkov Bloom, yang tak ingin memiliki anak alias childfree setelah menikah secara sipil di Amerika Serikat. 

Sebagai ibu, Titi DJ memahami pilihan anaknya itu. Apalagi, Stephanie sudah lama tinggal di luar negeri sehingga cenderung punya pemikiran dan wawasan berbeda, termasuk untuk urusan anak.

Stephanie Poetri Menikah

"Kayaknya mereka belum membicarakan anak, mungkin malah childfree, kayaknya ya. Ya yang penting mereka happy," kata Titi DJ di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (20/6/2025). 

Titi menilai hal tersebut merupakan hak setiap orang ketika sudah menikah dan memiliki rumah tangga sendiri.

Sementara itu, alasan Stephanie memilih childfree, kata Titi, lantaran merasa populasi manusia di bumi sudah terlalu banyak.

 

