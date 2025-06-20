Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Minta Barang Harus Presentasi, Gaya Parenting Keluarga Ini Tuai Pujian Netizen!

Clarisa Adiana , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |13:36 WIB
JAKARTA – Gaya komunikasi anak-anak Gen Z saat meminta sesuatu ke orangtua kini makin kreatif dan unik. Salah satunya terlihat dalam sebuah video Reels yang diunggah oleh akun Instagram @yudhipuspa, dikutip pada Jumat (20/6/2025).

Dalam video tersebut, terlihat seorang anak menyampaikan keinginannya untuk dibelikan sebuah tablet gambar digital, dengan cara mempresentasikan kebutuhannya layaknya pitching produk di dunia startup.

Anak tersebut menjelaskan bahwa alat itu akan membantunya mengembangkan kemampuan menggambar, membuat animasi, hingga eksplorasi teknologi kecerdasan buatan (AI). Cara komunikasinya yang tertata dan argumentatif pun menuai decak kagum warganet.

Pola komunikasi seperti ini mencerminkan gaya pengasuhan otoritatif, di mana orangtua menetapkan aturan yang jelas namun tetap memberikan ruang bagi anak untuk berdialog. Anak tidak hanya diminta untuk patuh, tetapi juga diajak menjelaskan alasan dan bertanggung jawab atas keinginannya.

Menurut pakar parenting, pola asuh otoritatif memiliki banyak manfaat positif. Anak tumbuh lebih percaya diri karena merasa dihargai dan didengarkan, serta terbiasa mengambil keputusan secara mandiri. Selain itu, mereka cenderung mampu mengatur emosi dengan baik dan menjalin hubungan yang sehat dengan orangtua.

