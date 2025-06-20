Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Demi Gengsi, Wanita Ini Maksa Keluarganya Gadaikan Rumah untuk Biaya Perpisahan Wisuda

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |12:36 WIB
Viral! Demi Gengsi, Wanita Ini Maksa Keluarganya Gadaikan Rumah untuk Biaya Perpisahan Wisuda
Viral! Demi Gengsi, Wanita Ini Maksa Keluarganya Gadaikan Rumah untuk Biaya Perpisahan Wisuda, (Foto: Tiktok)
JAKARTA - Sebuah video di media sosial menjadi viral karena menampilkan seorang wanita yang berdebat dengan kakak. Wanita tersebut memaksa keluarga untuk menggadaikan rumahnya agar dirinya bisa pergi ke perpisahan wisuda di Bali.

Dalam unggahan tiktok @midinfn, dikutip Jumat (20/6/2025), wanita yang tidak diketahui namanya itu baru saja selesai kuliah dan akan melaksanakan perpisahan di Bali. Namun, keinginan dan kondisi ekonomi wanita itu sangat berbeda.

“Gua gengsi bang kalau kaga ikutan sama temen-temen gua,” ujarnya

Viral! Demi Gengsi, Wanita Ini Maksa Keluarganya Gadaikan Rumah untuk Biaya Perpisahan Wisuda
Viral! Demi Gengsi, Wanita Ini Maksa Keluarganya Gadaikan Rumah untuk Biaya Perpisahan Wisuda

Mendengar alasan sepele itu abangnya marah. Padahal ibunya sampai rela kerja mencuci dan mengosok di rumah orang lain, sedangkan abangnya rela kerja siang sampai malem sebagai kuli bangunan.

“Eh lu jangan masalah gengsi, lu ga kasihan sama mak lu ? Mak lu kasian nih tiap hari nyuci gosok di rumah orang buat kuliah lu. Asal lu tau ya, gua kerja ni siang malem nguli bangunan di rumah orang itu demi lu. Demi kuliah lu, paham ga lu?,” tuturnya.

“Jangan gengsi diikutin, lu tau kan rumah ini digadaikan buat biaya kuliah lu dan sekarang lu pergi jalan-jalan ga ada uang, masa kita harus ngutang buat jalan-jalan lu,” tambahnya

Bukannya sadar setelah kakanya berbicara seperti itu, ia malah tetap memaksa, sombong dan yakin akan bisa membiayai dan mengganti semua biaya ini setelah ia sudah mendapat kerja.

 

