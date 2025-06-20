Denada Rela Habiskan Ratusan Juta untuk Operasi Rhinoplasty: Aku Happy

JAKARTA - Penyanyi Denada mengaku rela menghabiskan uang tidak sedikit untuk operasi plastik. Dalam operasi Rhinoplasty yang dilakukan dirinya di Bangkok, Thailand, ia menghabiskan ratusan juta rupiah.

"Habis ratusan juta untuk rhinoplasty kemarin. Aku melakukan di Bangkok ya, Thailand dengan dokter yang namanya sudah terkenal," kata Denada saat ditemui di Jakarta.

Denada menjelaskan, dirinya sangat senang dengan hasil dari operasi tersebut. "Ya sejujurnya kalau aku sih happy-happy aja dengan hasilnya."

Tidak main-main, keputusan Denada untuk oplas rupanya sudah mendapat dukungan penuh dari almahurmah ibunya, Emillia Contessa. Pasalnya, ini merupakan keinginan lama yang baru terwujud.

"Beliau bilang, 'kamu masih bekerja di dunia entertainment', dan ini masih menjadi sumber utama nafkah aku, jadi karena itu untuk aku yang berusia 47 tahun bertahan di dunia entertainment itu nggak gampang," tuturnya.

Tidak hanya sang ibu, tekad Denada untuk melakukan operasi juga mendapat dukungan dari sang anak.

"Sampai saat ini aku belum ketemu sama Aisha langsung. Dan aku itu video call sama Aisha itu sehari bisa tiga kali. Sampai sekarang dia belum sadar kalau aku habis rhinoplasty dan aku belum ngomong sama dia," tuturnya.

Wanita kelahiran 19 Desember 1978 itu tidak ambil pusing terkait komentar netizen. Buat Denada, keputusan tersebut sudah dipikirkan secara matang olehnya.