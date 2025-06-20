Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Denada Rela Habiskan Ratusan Juta untuk Operasi Rhinoplasty: Aku Happy

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |10:36 WIB
Denada Rela Habiskan Ratusan Juta untuk Operasi Rhinoplasty: Aku Happy
Denada Rela Habiskan Ratusan Juta untuk Operasi Rhinoplasty, (Foto: Ravie/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Denada mengaku rela menghabiskan uang tidak sedikit untuk operasi plastik. Dalam operasi Rhinoplasty yang dilakukan dirinya di Bangkok, Thailand, ia menghabiskan ratusan juta rupiah.

"Habis ratusan juta untuk rhinoplasty kemarin. Aku melakukan di Bangkok ya, Thailand dengan dokter yang namanya sudah terkenal," kata Denada saat ditemui di Jakarta.

Denada Rela Habiskan Ratusan Juta untuk Operasi Rhinoplasty
Denada Rela Habiskan Ratusan Juta untuk Operasi Rhinoplasty

Denada menjelaskan, dirinya sangat senang dengan hasil dari operasi tersebut. "Ya sejujurnya kalau aku sih happy-happy aja dengan hasilnya."

Tidak main-main, keputusan Denada untuk oplas rupanya sudah mendapat dukungan penuh dari almahurmah ibunya, Emillia Contessa. Pasalnya, ini merupakan keinginan lama yang baru terwujud.

"Beliau bilang, 'kamu masih bekerja di dunia entertainment', dan ini masih menjadi sumber utama nafkah aku, jadi karena itu untuk aku yang berusia 47 tahun bertahan di dunia entertainment itu nggak gampang," tuturnya.

Tidak hanya sang ibu, tekad Denada untuk melakukan operasi juga mendapat dukungan dari sang anak.

"Sampai saat ini aku belum ketemu sama Aisha langsung. Dan aku itu video call sama Aisha itu sehari bisa tiga kali. Sampai sekarang dia belum sadar kalau aku habis rhinoplasty dan aku belum ngomong sama dia," tuturnya.

Wanita kelahiran 19 Desember 1978 itu tidak ambil pusing terkait komentar netizen. Buat Denada, keputusan tersebut sudah dipikirkan secara matang olehnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/612/3109050/5_fakta_denada_tak_hadir_di_pemakaman_emilia_contessa-Da0w_large.jpg
5 Fakta Denada Tak Hadir di Pemakaman Emilia Contessa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/06/26/196/2071339/terciduk-kasus-narkoba-intip-momen-mesra-jerry-aurum-dan-shakira-KYKKq7bURF.jpg
Terciduk Kasus Narkoba, Intip Momen Mesra Jerry Aurum dan Shakira
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/03/25/612/2034494/setelah-jokowi-kini-putri-denada-dapat-hadiah-dari-blackpink-wexAbklyYz.jpg
Setelah Jokowi, Kini Putri Denada Dapat Hadiah dari BLACKPINK!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/07/18/481/1924058/anak-denada-leukemia-orangtua-perlu-lakukan-ini-untuk-mencegahnya-PS0tFCiTLv.jpg
Anak Denada Leukemia, Orangtua Perlu Lakukan Ini untuk Mencegahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/02/13/196/1858698/anaknya-di-bully-denada-banjir-dukungan-artis-dan-orangtua-OrJhDyhI81.png
Anaknya Di-bully, Denada Banjir Dukungan Artis dan Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/02/08/194/1856487/gaya-super-seksi-denada-pakai-lingerie-hitam-untuk-pemotretan-cl91uPiy3n.jpg
Gaya Super Seksi Denada Pakai Lingerie Hitam untuk Pemotretan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement