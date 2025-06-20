Ingin Hidup Mandiri, Al Ghazali dan Alyssa Daguise Pilih Kontrak Rumah Usai Menikah

Ingin Hidup Mandiri, Al Ghazali dan Alyssa Daguise Pilih Kontrak Rumah Usai Menikah, (Foto: Instagram)

JAKARTA - Al Ghazali dan Alyssa Daguise berencana mengontrak sebuah rumah setelah mereka resmi menikah. Keduanya ingin lebih mandiri sekaligus ingin belajar merawat sebuah rumah sebelum membeli yang baru.

Al mengaku, keputusan ini sudah dibicarakan dengan sang istri. Dia bahkan tak sabar untuk tinggal berdua bersama Alyssa.

"Aku pingin coba kontrak rumah dulu, belajar maintenance rumah. Merasakan gimana sih rumah baru. Pelan-pelan sambil nyari rumah," kata Al Ghazali di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Al tampaknya tak ingin merepotkan orangtuanya, termasuk meminjam uang Ahmad Dhani guna memiliki rumah baru dalam waktu dekat.

Sebab, dia sudah merasa cukup dengan apa yang sang ayah berikan selama ini. "Tergantung ayahnya gimana," katanya.