Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ingin Hidup Mandiri, Al Ghazali dan Alyssa Daguise Pilih Kontrak Rumah Usai Menikah

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |09:23 WIB
Ingin Hidup Mandiri, Al Ghazali dan Alyssa Daguise Pilih Kontrak Rumah Usai Menikah
Ingin Hidup Mandiri, Al Ghazali dan Alyssa Daguise Pilih Kontrak Rumah Usai Menikah, (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Al Ghazali dan Alyssa Daguise berencana mengontrak sebuah rumah setelah mereka resmi menikah. Keduanya ingin lebih mandiri sekaligus ingin belajar merawat sebuah rumah sebelum membeli yang baru.

Al mengaku, keputusan ini sudah dibicarakan dengan sang istri. Dia bahkan tak sabar untuk tinggal berdua bersama Alyssa.

"Aku pingin coba kontrak rumah dulu, belajar maintenance rumah. Merasakan gimana sih rumah baru. Pelan-pelan sambil nyari rumah," kata Al Ghazali di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Al tampaknya tak ingin merepotkan orangtuanya, termasuk meminjam uang Ahmad Dhani guna memiliki rumah baru dalam waktu dekat. 

Sebab, dia sudah merasa cukup dengan apa yang sang ayah berikan selama ini. "Tergantung ayahnya gimana," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/612/3150932/seserahan_alyssa_tuai_sorotan_maia_estianty_sebut_irwan_mussry_donatur_terbesar_di_pernikahan_al-UMtT_large.jpg
Seserahan Alyssa Tuai Sorotan, Maia Estianty Sebut Irwan Mussry Donatur Terbesar di Pernikahan Al
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/612/3149880/seserahan-sIA9_large.jpg
Terungkap, Mewahnya Isi Seserahan Al Ghazali untuk Alyssa Daguise
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/612/3149004/mahalini-PliQ_large.jpg
5 Potret Cantik Mahalini saat Hadiri Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/612/3148884/apa_itu_italian_wedding_cake_kue_pernikahan_al_ghazali_dan_alyssa_daguise_yang_kini_jadi_tren-hWKz_large.jpg
Apa Itu Italian Wedding Cake, Kue Pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise yang Kini Jadi Tren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/612/3148792/patricia-4OdD_large.jpg
Patricia Gouw Spill Souvenir Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise, Ada Bros Emas hingga Toples
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/612/3147830/al_ghazali-Ofxa_large.jpg
Al Ghazali Lancar saat Ijab Kabul, Penghulu: Tegas Sekali Dia Sudah Hafal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement