Bikin Alyssa Tampil Pangling saat Ngunduh Mantu, MUA Bennu Sorumba Terharu

MAKEUP artist (MUA) kenamaan Bennu Sorumba sukses mencuri perhatian publik usai dipercaya merias Alyssa Daguise dalam momen sakral pernikahannya dengan Al Ghazali, yakni saat akad dan resepsi nikah pada 16 Juni hingga ngunduh mantu pada 19 Juni 2025.

Dalam unggahan Instagramnya, Bennu mengungkapkan rasa syukur dan haru karena mendapat kepercayaan penuh untuk merias Alyssa di hari bahagianya.

"Akhirnya selesai sudah rangkaian acara pernikahan Alyssa & Al Ghazali," tulis Bennu di postingan akun Instagramnya, @bennusorumba, Jumat (20/6/2025).

Pemilik nama lengkap Juanda Hasid Sorumba ini pun berterima kasih karena telah dipercaya sebagai MUA untuk hari penting Alyssa dan Al Ghazali.

“All best wishes for you dearest @alyssa and @alghazali," lanjutnya.

Namun, di balik penampilannya yang memukau, terdapat cerita mengharukan soal proses pemilihan MUA yang menggarap look Alyssa.

Ternyata, awalnya makeup untuk akad dan resepsi sempat dijadwalkan akan ditangani oleh Chelsea (@archangelachelsea), seorang MUA berbakat lainnya.

Namun karena perubahan jadwal dari September menjadi Juni, Chelsea yang sedang berada di Amerika Serikat tidak bisa hadir. Dengan ketulusan hati, Chelsea merekomendasikan Bennu untuk menggantikannya.

“Sebetulnya awalnya Chelsea yang diminta Alyssa sebagai MUA untuk acara akad. Dengan kebaikan hatinya, Chelsea malah merekomendasikan aku... dengan alasan supaya keliatan pangling,” ujar Bennu, penuh rasa hormat.