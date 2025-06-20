Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Rutinitas Pagi Miss Indonesia 2024: Skincare, Nasi Uduk dan Semangat Menyala

Muhammad Aziz , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |20:19 WIB
Rutinitas Pagi Miss Indonesia 2024: Skincare, Nasi Uduk dan Semangat Menyala
Rutinitas Pagi Miss Indonesia 2024: Skincare, Nasi Uduk dan Semangat Menyala (Foto: Okezone)
A
A
A

PENASARAN bagaimana rutinitas pagi seorang Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring? Monica punya kebiasaan sederhana tapi konsisten yang membantunya tetap segar dan siap menjalani hari.

Meski dikenal sebagai finalis Miss World 2025 dengan segudang prestasi, Monica Kezia tetap menjalani pagi seperti kebanyakan anak muda pada umumnya. Tidak ada ritual mewah atau kebiasaan yang terlalu rumit. Justru kesederhanaan dan konsistensinya yang membuatnya tetap bugar dan bersemangat.

Dalam wawancara bersama Okezone, Monica mengungkapkan bahwa hal pertama yang ia lakukan setelah bangun tidur adalah mengecek ponsel.

“Scroll HP dulu, lihat siapa yang nge-chat, ada yang penting atau enggak,” ujarnya kepada Okezone, Jumat (20/6/2025).

Monica Kezia

Setelah itu, ia melanjutkan dengan berdoa, mandi, dan melakukan perawatan kulit. Jika ada agenda keluar rumah, barulah Monica menambahkan makeup dan menata rambut.

Bagaimana soal sarapan? Ternyata, Monica termasuk yang jarang sarapan, terutama jika sedang sendiri. Ia lebih memilih secangkir kopi sebagai pembuka hari. Namun, jika sedang bersama keluarga atau teman, sarapan tetap jadi pilihan.

Menu favoritnya? “Nasi uduk,” katanya sambil tersenyum. Meski mengakui bahwa nasi uduk dengan ayam goreng agak berat untuk pagi hari, pilihan lain seperti roti kadang jadi alternatif ringan.

 

Halaman:
1 2
      
