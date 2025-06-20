Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Cerita Monica Kezia Punya Bestie di Ajang Miss World 2025: Saling Bantu dan Tertawa Bersama

Muhammad Aziz , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |16:21 WIB
MISS Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring tak hanya membawa prestasi di ajang Miss World 2025. Ia juga pulang dengan kenangan yang sulit dilupakan, yaitu persahabatan hangat dengan para finalis dari berbagai negara, termasuk Miss India dan Miss Filipina.

Miss World 2025 yang digelar di Telangana, India, menjadi ajang istimewa bagi Monica Kezia Sembiring. Di tengah kompetisi yang ketat dan penuh tekanan, wakil Indonesia ini justru menemukan hal yang lebih berarti: hubungan persahabatan lintas negara yang tulus dan menyenangkan.

Monica bercerita bahwa kedekatannya dengan Miss India dan Miss Filipina menjadi salah satu momen paling berkesan selama masa karantina. Ketiganya terhubung melalui selera humor yang sama, menciptakan ruang aman di tengah rutinitas padat dan atmosfer persaingan yang intens.

Monica Kezia

Bagi Monica, tawa bersama mereka adalah pelipur lara yang menguatkan, sekaligus pengingat bahwa kompetisi internasional juga bisa jadi ruang untuk saling mengenal dan menghargai perbedaan.

“Persahabatan kami terbentuk secara natural. Kami sering saling bantu dan tertawa bersama. Rasanya seperti menemukan keluarga baru jauh dari rumah,” ungkap Monica kepada Okezone, Jumat (20/6/2025).

Di balik senyum dan gaun malam yang memesona, persahabatan itu memberi dampak nyata. Monica merasa lebih tenang, fokus, dan berani menampilkan versi terbaik dirinya di setiap sesi kompetisi.

 

