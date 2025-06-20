Moms, Jaga Saluran Cerna Anak agar Nutrisi Bisa Terserap Maksimal

JAKARTA - Tumbuh kembang anak sangatlah penting, oleh karena itu para orangtua perlu memperhatikan asupan nutrisi pada anak. Namun, supaya asupan nutrisi yang dikonsumsi anak dapat memberikan hasil yang maksimal orangtua juga harus menjaga kesehatan saluran pencernaan anak.

Anak memiliki 3 kebutuhan dasar, yaitu Asah, Asih, dan Asuh. Asah merupakan kebutuhan stimulatif dengan mengajak anak bermain dan berbicara. Asih merupakan kebutuhan emosional dengan membangun ikatan emosional atau kepercayaan anak kepada orangtua, dan Asuh merupakan kebutuhan biologis, seperti nutrisi, imunisasi dan lainnyaa.

Dalam tumbuh kembang anak, nutrisi merupakan salah satu bagian penting. Nutrisi yang lengkap terdapat mikronutrien dan makronutrien. Pada mikronutrien terdapat vitamin dan mineral. Selain itu, pada maktornutrien terdapat karbohidrat sebagai sumber energi, protein sebagai pembangun massa otot dan lemak sebagai cadangan energi.

Salah satu aspek penting nutrisi yang dibutuhkan bagi anak adalah DHA (Asam Dokosaheksaenoat) yang termasuk dalam jenis lemak yang ada di makronutrien. DHA sangat penting karena merupakan komponen utama dari otak dan retina. Oleh karena itu, jika kebutuhan DHA anak tercukupi maka perkembangan otak dan pengelihatannya akan bagus. Pada anak usia 1 tahun ke atas, DHA juga membantu mereka fokus dan meningkatkan daya ingat saat proses belajar.

Namun, asupan nutrisi yang lengkap akan percuma jika kesehatan pada saluran pencernaan anak tidak dijaga, karena 70% sistem imun berada pada saluran pencernaan. Oleh karena itu, menjaga kesehatan saluran pencernaan pada anak juga termasuk aspek penting dalam pemenuhan nutrisi untuk tumbuh kembang anak.

“Kalau kita berbicara nutrisi, itu masuknya lewat mulut ke saluran cerna. Kita kasih nutrisi yang bagus, mahal-mahal, bahan-bahan masakan semua dikasih. Untuk dapet DHA yang bagus kita kasih salmon, kembung, tongkol segala macam, tapi kalau saluran cernanya nggak sehat, tidak berfungsi dengan baik, percuma kita kasih nutrisi itu. Karena tidak akan terserap dengan baik sehingga sangat penting bagi anak untuk menjaga kesehatan saluran cerna,” ujar dr. Melia Yunita, MSc, SpA, Dokter Spesialis Anak di Urban Forest, Cipete, Jakarta Selatan.

“Saluran cerna itu tidak hanya untuk makan saja sebenernya, ibu-ibu dari penelitian bilang bahwa organ imun terbesar itu ada di saluran cerna. Ada yang namanya GALTS (The Gut-Associated Lymphoid System), mukosa atau selaput pada usus yang dia berperan dalam mekanisme antibodi. Penting banget untuk menjaga sistem imun, kita ga pengen anak kita dikit-dikit sakit, naikin berat badannya susah. Jadi, dengan menjaga kesehatan saluran cerna, daya tubuhnya akan bagus, nutrisi yang masuk semua makro-mikro nutrien itu akan terserap dengan baik” tambahnya