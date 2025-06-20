Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Masih Minimnya Pengetahuan Orangtua untuk Pemenuhan Gizi Anak di Indonesia

Clarisa Adiana , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |10:57 WIB
Masih Minimnya Pengetahuan Orangtua untuk Pemenuhan Gizi Anak di Indonesia
JAKARTA – Rendahnya kesadaran orangtua terhadap pemenuhan gizi anak di Indonesia masih menjadi sorotan. Padahal, gizi anak sangat menunjang untuk membentu generasi yang cerdas dan sehat

"Untuk memastikan Indonesia menyambut bonus demografi 2045 dengan generasi yang cerdas dan sehat, anak-anak kita perlu mendapatkan asupan nutrisi terbaik sedini mungkin," ujar dr Ray Wagiu Basrowi, MKK, FRSPH, Medical and Scientific Affairs Director Danone Specialized Nutrition Indonesia.


Masalah Gizi Anak Masih Mengkhawatirkan

Menurut studi Nutriplanet, banyak anak Indonesia masih belum tercukupi kebutuhan makro dan mikronutriennya, seperti protein, zat besi, dan kalsium. Masalah ini diperburuk oleh berbagai faktor, mulai dari rendahnya status sosial ekonomi, tingkat edukasi ibu yang rendah, buruknya sanitasi, hingga keterbatasan akses terhadap makanan sehat dan bervariasi.

“Tidak cukup hanya memberikan makanan pokok. Gizi anak juga harus mencakup sayuran, protein nabati maupun hewani, serta buah-buahan,” tegas dr. Ray.

Protein hewani seperti daging, ikan, dan terutama susu, lebih mudah diserap tubuh dan memberikan manfaat gizi lengkap, termasuk asam amino esensial.

Konsumsi Susu Anak Masih Rendah

Fakta lainnya yang cukup memprihatinkan adalah rendahnya konsumsi susu anak di Indonesia. Berdasarkan Panduan Gizi Seimbang 2014, anak usia 1–6 tahun disarankan mengonsumsi satu sajian susu setiap hari. Namun kenyataannya, angka konsumsi susu khususnya susu berkualitas tanpa tambahan gula tinggi, masih tergolong rendah.

“Susu formula cair yang tepat bisa membantu menutup gap nutrisi yang tidak didapat dari makanan sehari-hari. Karena tidak ada satu jenis makanan pun yang bisa memenuhi semua zat gizi yang dibutuhkan anak,” pungkas dr. Ray.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
