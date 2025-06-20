Bumbu Dapur Ini Bisa Cegah Kanker hingga Turunkan Kolesterol

SIAPA yang tak tahu dengan bumbu dapur lengkuas? Bahan masakan ini memiliki sejuta manfaat khususnya untuk melezatkan makanan.

Tapi, siapa sangka selain untuk masakan, lengkuas juga berkhasiat untuk kesehatan lho! Lengkuas mengandung galangin, beta-sitosterol, quercetin, alpin dan flavonoid lainnya yang baik untuk tubuh.

Selain itu, rempah yang mirip dengan jahe ini juga mengandung vitamin A, vitamin C, zat besi, serat makanan dan karbohidrat yang baik.

Mau tahu apa saja manfaat lengkuas lainnya untuk kesehatan? Berikut informasinya:

1. Mengurangi Kolesterol

Manfaat pertama dari lengkuas ialah mengurangi kolesterol. Rempah yang biasa digunakan sebagai salah satu bumbu dapur ini ternyata bisa menurunkan kadar lemak darah.

Manfaat ini mungkin diperoleh berkat kandungan antioksidan polifenol yang dapat menurunkan kadar gula darah dan kolesterol jahat dalam tubuh. Selain itu, lengkuas juga diyakini bisa mencegah penyakit jantung dan diabetes.

2. Meningkatkan Kekebalan Tubuh

Manfaat selanjutnya ialah meningkatkan kekebalan tubuh. Melansir Healthline, Minggu (22/6/2025) lengkuas bisa bermanfaat untuk imunitas berkat kandungan vitamin C di dalamnya. Selain itu, asupan vitamin C juga dapat mengoptimalkan penyerapan zat besi, sehingga peredaran darah menjadi lancar.