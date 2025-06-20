Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Bumbu Dapur Ini Bisa Cegah Kanker hingga Turunkan Kolesterol

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |17:09 WIB
Bumbu Dapur Ini Bisa Cegah Kanker hingga Turunkan Kolesterol
Bumbu Dapur Ini Bisa Cegah Kanker hingga Turunkan Kolesterol (Foto: Freepik)
A
A
A

SIAPA yang tak tahu dengan bumbu dapur lengkuas? Bahan masakan ini memiliki sejuta manfaat khususnya untuk melezatkan makanan.

Tapi, siapa sangka selain untuk masakan, lengkuas juga berkhasiat untuk kesehatan lho! Lengkuas mengandung galangin, beta-sitosterol, quercetin, alpin dan flavonoid lainnya yang baik untuk tubuh.

Selain itu, rempah yang mirip dengan jahe ini juga mengandung vitamin A, vitamin C, zat besi, serat makanan dan karbohidrat yang baik.

Mau tahu apa saja manfaat lengkuas lainnya untuk kesehatan? Berikut informasinya:

manfaat lengkuas

1. Mengurangi Kolesterol

Manfaat pertama dari lengkuas ialah mengurangi kolesterol. Rempah yang biasa digunakan sebagai salah satu bumbu dapur ini ternyata bisa menurunkan kadar lemak darah.

Manfaat ini mungkin diperoleh berkat kandungan antioksidan polifenol yang dapat menurunkan kadar gula darah dan kolesterol jahat dalam tubuh. Selain itu, lengkuas juga diyakini bisa mencegah penyakit jantung dan diabetes.

2. Meningkatkan Kekebalan Tubuh

Manfaat selanjutnya ialah meningkatkan kekebalan tubuh. Melansir Healthline, Minggu (22/6/2025) lengkuas bisa bermanfaat untuk imunitas berkat kandungan vitamin C di dalamnya. Selain itu, asupan vitamin C juga dapat mengoptimalkan penyerapan zat besi, sehingga peredaran darah menjadi lancar.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/298/2965956/5-rekomendasi-penyedap-rasa-masakan-sambal-hingga-kaldu-CmmpNv36mH.jpg
5 Rekomendasi Penyedap Rasa Masakan, Sambal hingga Kaldu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/13/298/2919311/7-bumbu-dapur-yang-bisa-mengusir-tikus-dari-daun-salam-hingga-cabai-mVS31wDBWB.jpg
7 Bumbu Dapur yang Bisa Mengusir Tikus, dari Daun Salam hingga Cabai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/05/298/2661402/4-bumbu-dapur-paling-cocok-untuk-atasi-kolesterol-tinggi-DQLv3tLFmB.jpg
4 Bumbu Dapur Paling Cocok untuk Atasi Kolesterol Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/17/298/2631077/mau-masakan-jadi-favorit-keluarga-ini-4-tipsnya-XBbspt221Z.jpeg
Mau Masakan Jadi Favorit Keluarga? Ini 4 Tipsnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/02/08/298/2543922/hadapi-varian-omicron-bumbu-masak-baiknya-gunakan-kunyit-dan-bawang-putih-nE5EPISI62.jpg
Hadapi Varian Omicron, Bumbu Masak Baiknya Gunakan Kunyit dan Bawang Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/01/09/298/2529635/base-genep-rahasia-kelezatan-di-balik-masakan-tradisional-bali-IVnNrZXKZs.jpg
Base Genep, Rahasia Kelezatan di Balik Masakan Tradisional Bali
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement