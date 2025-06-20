5 Makanan Penambah Energi, Cocok untuk Orang Sakit

5 Makanan Penambah Energi, Cocok untuk Orang Sakit (Foto: Freepik)

DI CUACA tak menentu, kerap kali seseorang jatuh sakit akibat imunitas menurun. Hal ini disebabkan musim pancaroba hingga pola hidup yang kurang sehat sehingga memperburuk daya tahan tubuh hingga mudah sakit.

Saat sakit, tubuh butuh asupan dengan gizi dan vitamin yang cukup. Pasalnya, tubuh akan terasa lemas dan energi pun berkurang.

Untuk itu, kita perlu makanan yang sehat dan bergizi untuk mengembalikan energi dan mempercepat pemulihan.

Makanan apa saja yang baik dikonsumsi untuk orang sakit? Berikut informasinya:

1. Madu

Pertama ada madu. Dilansir Healthline, Minggu (22/6/2025), madu termasuk salah satu makanan yang baik untuk orang sakit. Apalagi jika kamu sedang sakit tenggorokan.

Menurut beberapa penelitian, madu dapat meningkatkan fungsi sistem imun. Anda bisa mengonsumsinya dengan air, teh hingga susu hangat.