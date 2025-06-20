Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Desainer Hengki Kawilarang Meninggal Dunia

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |14:51 WIB
Desainer Hengki Kawilarang Meninggal Dunia
Desainer Hengki Kawilarang Meninggal Dunia (Foto: Instagram)
A
A
A

KABAR DUKA menyelimuti industri fashion Indonesia. Desainer Tanah Air, Hengki Kawilarang dikabarkan meninggal dunia hari ini, Jumat (20/6/2025) pukul 10.16 WIB.

Kabar tersebut dibagikan di akun Instagram pribadi Hengki, @hengkikawilarang_id. Salah satu desainer ternama Indonesia ini berpulang di usia 47 tahun.

“Innalillahi wainna ilaihi rojiun telah berpulang keluarga kami Hengki Candra Kusuma Kawilarang bin Yohan Ahmad Fauzi Kawilarang,” bunyi kabar duka tersebut, Jumat (20/6/2025).

Pihak keluarga pun meminta warganet dan juga sahabat untuk memaafkan kesalahan Hengki semasa hidup.

“Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf sedalam dalamnya jika ada perkataan maupun perlakuan yang pernah menyakiti hati,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/194/3019006/5-desainer-indonesia-rancang-gaun-dari-kain-batik-di-red-carpet-gala-Ietbec7MzC.jpg
5 Desainer Indonesia Rancang Gaun dari Kain Batik di Red Carpet Gala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/194/2997490/desainer-muda-ini-gabungkan-batik-dengan-bangsawan-eropa-di-paris-ecalQwx4w6.JPG
Desainer Muda Ini Gabungkan Batik dengan Bangsawan Eropa di Paris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/612/2990717/siapa-ernanda-putra-desainer-yang-buat-jersey-timnas-indonesia-kini-diboikot-netizen-vEjCmXPyAY.jpg
Siapa Ernanda Putra, Desainer yang Buat Jersey Timnas Indonesia Kini Diboikot Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/194/2980143/5-fakta-baju-barong-bali-buatan-pande-ketut-krisna-yang-baru-wafat-X4vYtJ09Xd.jpg
5 Fakta Baju Barong Bali Buatan Pande Ketut Krisna yang Baru Wafat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/194/2977509/perayaan-1-dekade-berkarya-desainer-shella-saukia-gelar-show-tunggal-5-tema-sekaligus-k73uMv3vv8.jpg
Perayaan 1 Dekade Berkarya, Desainer Shella Saukia Gelar Show Tunggal 5 Tema Sekaligus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/194/2965895/grammy-awards-2024-penyanyi-emily-mei-pilih-pakai-rancangan-desainer-indonesia-9X669jQrmw.jpg
Grammy Awards 2024, Penyanyi Emily Mei Pilih Pakai Rancangan Desainer Indonesia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement