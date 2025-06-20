Desainer Hengki Kawilarang Meninggal Dunia

KABAR DUKA menyelimuti industri fashion Indonesia. Desainer Tanah Air, Hengki Kawilarang dikabarkan meninggal dunia hari ini, Jumat (20/6/2025) pukul 10.16 WIB.

Kabar tersebut dibagikan di akun Instagram pribadi Hengki, @hengkikawilarang_id. Salah satu desainer ternama Indonesia ini berpulang di usia 47 tahun.

“Innalillahi wainna ilaihi rojiun telah berpulang keluarga kami Hengki Candra Kusuma Kawilarang bin Yohan Ahmad Fauzi Kawilarang,” bunyi kabar duka tersebut, Jumat (20/6/2025).

Pihak keluarga pun meminta warganet dan juga sahabat untuk memaafkan kesalahan Hengki semasa hidup.

“Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf sedalam dalamnya jika ada perkataan maupun perlakuan yang pernah menyakiti hati,” tambahnya.