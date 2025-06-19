Patricia Gouw Spill Souvenir Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise, Ada Bros Emas hingga Toples

Patricia Gouw membongkar isi souvenir ngunguh mantu Al dan Alyssa hari ini (Foto: Okezone)

AKTRIS dan presenter Patricia Gouw hadir dalam acara Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), pada Kamis (19/6/2025).

Patricia hadir mengenakan gaun hitam elegan dengan tata rias rambut slick kepang. Wanita 34 tahun itu turut berbahagia ketika hadir dalam acara tersebut.

Kepada wartawan, Patricia pun tak sungkan membongkar isi souvenir ngunguh mantu Al dan Alyssa hari ini.

"Tuh lihat, ada toples cantik, buat taro-taro permen ya say, ada makanan, tapi brand cong, tapi lumayan," ucap Patricia Gouw.

Adapun souvenir tersebut berisi mulai dari sepasang toples cantik, bros warna emas, foto sang pengantin, hingga makanan ringan.

Namun, tak ada keterangan pasti terkait total bujet dari souvenir Al Ghazali dan Alyssa ini.