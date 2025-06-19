Soal Pola Asuh, Caca Tengker Banyak Belajar dari Anak

Di ERA yang serba digital ini banyak para orangtua merasa khawatir terhadap tantangan tumbuh kembang anak yang semakin kompleks. Bukan hanya tantangan pola makan saja, tetapi tantangan dalam menghadapi Generasi Masa Kini (NewGen) yang tumbuh di lingkungan yang serba digital.

Sebagai ibu dari dua anak, Caca Tengker menjelaskan bahwa perkembangan teknologi menjadi tantangan baru yang harus terus dipelajari oleh orangtua. Saat ini bukan hanya anak saja yang belajar dari orangtua, tetapi para orangtua juga perlu belajar dari anak, agar kita bisa lebih memahami mereka untuk mengatur pola asuh yang terbaik untuk anak.

“Hal-hal kaya gitu adalah tantangan yang baru buat aku belajar. Memang sebagai orangtua kayanya kita banyak belajar dari anak, bukan anak yang belajar dari kita gitu karena kita semakin harus menyesuaikan juga sama kebutuhan mereka. Kita harus semakin menyesuaikan sama apa sih yang sebenarnya yang mereka inginkan,” ucap Caca Tengker, Kamis (19/6/2025).

Di era yang serba instan ini, sangat penting bagi orangtua membangun pola asuh yang baik untuk anak. Salah satu caranya adalah dengan bersikap terbuka kepada mereka, agar kita bisa lebih mengenal dan memahami kebutuhan mereka.

“Pentingnya banget untuk lebih terbuka juga sama anak, jadi kita bener-bener paham kebutuhan mereka tuh apa,” kata Caca.