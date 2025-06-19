Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jakarta Fair 2025 Dibuka, Langsung Diserbu Ribuan Pengunjung

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |20:33 WIB
JAKARTA Fair Kemayoran 2025 resmi dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Hari pertama gelaran tahunan sebagai bagian dari ulang tahun Jakarta ke-498 digelar lebih meriah dan langsung dipenuhi pengunjung.

Acara tahunan yang dinanti-nantikan ini langsung dipadati pengunjung sejak sore hari, di mana ajang ini dibuka pada pukul 15.00 WIB. Antusiasme masyarakat terlihat jelas dari padatnya area JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. 

Digelar untuk menyambut perayaan HUT DKI Jakarta yang ke-498, Jakarta Fair Kemayoran 2025 akan berlangsung selama 25 hari. Pameran ini dimulai hari ini, 19 Juni hingga 13 Juli 2025. 

PRJ 2025

Ribuan pengunjung dari berbagai daerah memadati arena pameran dan menikmati berbagai hiburan yang disediakan. Beragam stand UMKM, perusahaan, dan instansi pemerintah menawarkan berbagai produk dan layanan menarik. 

Pengunjung juga dimanjakan dengan berbagai pertunjukan musik, budaya, dan kuliner yang meriah. Terlihat juga berbagai tenant sudah mulai menjajakan produknya dengan tawaran harga promo. Hal itu tentu membuat banyak pengunjung merasa terhibur. 

"Jakarta Fair tahun ini mengusung tema Jakarta Fair Kemayoran Mendukung Indonesia Maju Melalui Inovasi dan Karya Bangsa Berkelanjutan, menekankan komitmen dan peran strategis untuk terus mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Mudah-mudahan tahun ini transaksinya meningkat, walaupun waktunya berkurang tujuh hari. Saya yakin apa yang kita harapkan terkabulkan," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam sambutan peresmian Jakarta Fair 2025, Kamis (19/6/2025).

 

