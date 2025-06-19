Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Dekorasi Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise Kental Nuansa Adat Jawa

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |19:54 WIB
Dekorasi Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise Kental Nuansa Adat Jawa
Dekorasi Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise Kental Nuansa Adat Jawa (Foto: Instagram)
AL GHAZALI dan Alyssa Daguise menggelar acara ngunduh mantu hari ini di Jakarta Convention Center (JCC), pada Kamis (19/6/2025). Acara yang disebut Javanese Royal Wedding ini terlihat megah dan mewah dengan nuansa adat Jawa yang kental.

Dari Instagram, @alalyssalovers, terlihat Al dan Alyssa berjalan memasuki venue wedding dengan busana adat Jawa yang kental.

Al begitu gagah dengan setelan beskap hitam bermotif dan kain batik cokelat yang elegan. Sedangkan Alyssa begitu cantik dengan kebaya hitam dan riasan paes yang menambah kesan elegan dan tradisional pada penampilannya.

Alyssa

Dekorasi resepsi ngunduh mantu ini juga terlihat mewah dan berkelas dengan ornamen adat Jawa. Terlihat nuansa bunga anggrek putih berpadu dengan dekorasi kayu jati dan ukiran yang khas.

 

