Viral! Biaya Paud Mahal, Ibu Ini Buka Kelompok Belajar dengan Biaya Rp7.000

JAKARTA - Seorang ibu rumah tangga bernama Dinda yang tinggal di Bandung, nekat membuat kelompok belajar di rumahnya untuk anak-anak usia 3-5 tahun. Dinda hanya mematok harga Rp7.000 saja tiap pertemuan, ini membuat sekolah ini menjadi viral.

Tujuan Dinda membuka kelompok belajar itu, agar anak-anak yang ada di kawasan rumahnya bisa mendapatkan sekolah TK atau Paud tanpa khawatir biaya yang mahal.

Viral! Biaya Paud Mahal, Ibu Ini Buka Kelompok Belajar dengan Biaya Rp7.000

Sebelum masuk ke sekolah dasar (SD) beberapa orangtua di Indonesia akan menyekolahkan anaknya di taman kanak-kanak (TK atau Paud) dan ada pula langsung masuk SD tanpa TK atau paud karena biayanya yang terlalu mahal.

Dalam unggahan tiktok @dindadudidam, dikutip Jumat (20/6/2025), ibu rumah tangga berusia 24 tahun itu mengambil keputusan untuk membuat sebuah kelompok belajar bagi anak-anak yang berusia 3-5 tahun di daerah rumahnya.

Banyak kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak saat kelompok belajar ini, seperti menggambar, berhitung, membaca, mewarnai bahkan melatih anak untuk fokus pada pekerjaannya. Dalam kelompok belajar ini ia juga melibatkan berbagai media belajar, seperti buku membaca, mewarnai, pensil warna, cat, gelas plastik, jagung dan lainnya.

Viral! Biaya Paud Mahal, Ibu Ini Buka Kelompok Belajar dengan Biaya Rp7.000

Alasan ini dilakukan karena biaya pendidikan usia dini untuk anak-anak dirasa masih belum merata. Salah satunya, orangtua menilai pendidikan TK atau Paud dianggap tidak terlalu penting dan biayanya sangat mahal. Selain itu, jarak dari rumah anak-anak di kawasan rumahnya jauh dari atau TK atau Paud yang ada.

Oleh karena itu, ia membangun kelompok belajar ini dan kini kelompok belajar yang berawal dari rumahnya sudah berkembang diberi nama Bimbel Cendikia Islami. Bimbel ini juga mengajar anak-anak dari SD-SMA dengan harga Rp50.000 per-sesinya yang berdurasi 90 menit dengan para tutor yang berpengalaman.