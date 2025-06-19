Wow! Sarapan di Disneyland Bisa Capai Rp15 Juta, Gaji UMR Minggir Dulu

Wow! Sarapan di Disneyland Bisa Capai Rp15 Juta, Gaji UMR Minggir Dulu, (Foto: AFP)

JAKARTA - Sebuah unggahan di X baru-baru ini menjadi viral. Sebuah tagihan sarapan di Disneyland lebih dari USD900 (sekira Rp15 juta) untuk makan pagi lima porsi.

Dalam akun @John membagikan potret nota "Princess Breakfast" dengan totalnya mencapai $937 termasuk tip, menjadi perbincangan netizen, Jumat (20/6/2025).

"Hampir muntah kopi saya," tulisnya.

Foto ini langsung viral dan sudah ditonton lebih dari 15 juta kali. Ini memicu perdebatan sengit di dunia maya yang membahas mengenai apakah biaya makan di Disneyland masih masuk akal?

John kemudian mengklarifikasi bahwa sarapan istimewa itu dinikmati oleh lima anggota keluarganya. Sebuah angka yang seolah membenarkan besarnya tagihan, namun tetap saja memancing riuh pikuk dari warganet.

Disneyland, yang dikenal sebagai "Tempat Terbahagia di Bumi," punya reputasi mahal. Namun, sarapan bertema "Princess Jasmine’s Banana Wrap", membuat banyak warganet geleng-geleng kepala.

"Di sinilah mereka benar-benar menjebakmu," gurau seorang pengguna X, menyiratkan pengalaman serupa.