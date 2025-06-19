Heboh Joe Biden Muncul di Lokasi Syuting Agnez Mo dan Alan Ritchson

Heboh sebuah video yang menampilkan Agnez Mo dan Alan Ritchson sedang syuting di sebuah restoran (Foto:

MEDIA sosial tengah diramaikan dengan sebuah video yang menampilkan Agnez Mo dan Alan Ritchson sedang syuting di sebuah restoran. Rekaman tersebut menyita perhatian publik lantaran mantan presiden Amerika Serikat, Joe Biden juga terlihat di lokasi syuting.

Namun ternyata Joe Biden datang bukan untuk syuting melainkan mampir sarapan di restoran yang sama. Agnez Mo dan Alan Ritchson disebut-sebut akan beradu akting dalam serial Reacher Season 4 produksi Prime Video. Keduanya tertangkap kamera tengah melakukan proses syuting di area luar restoran Parc, yang berlokasi di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat.

Agnez Mo dikabarkan akan berperan sebagai Lila Hoth, perempuan asal Indonesia yang datang ke Philadelphia demi misi mencari ayahnya yang merupakan warga Amerika. Cuplikan video yang beredar luas, memperlihatkan Agnez memakai balutan pakaian kasual berwarna cokelat.

Salah satu adegannya memperlihatkan momen ketika Lila makan bersama Reacher (Alan Ritchson) di sebuah restoran. Adegan ini pun semakin dramatis ketika adegan berlanjut ke luar restoran, di mana Agnez tampak berlari mengejar Ritchson

Namun yang membuat momen syuting ini semakin menarik karena kemunculan mantan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Kehadirannya bukan untuk mengikuti proses syuting, melainkan karena secara kebetulan ia datang ke restoran yang sama untuk menikmati sarapan.