HOME WOMEN LIFE

Viral! Pria ini Bagikan Kisah Sedihnya Gagal Nikah Padahal Acara Tinggal Satu Minggu

Clarisa Adiana , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |07:09 WIB
A
A
A

JAKARTA – Kisah haru dari seorang pria bernama Brian viral di media sosial setelah dirinya membagikan pengalamannya gagal menikah hanya seminggu sebelum akad hingga viral. Video yang diunggah melalui akun TikTok @brianvstyp0 pada Jumat (20/6/2025) sontak menyedot perhatian netizen dan menuai simpati luas.

Dalam video tersebut, Brian menceritakan bahwa dirinya telah mempersiapkan segalanya demi mewujudkan pernikahan impian calon istrinya. Mulai dari vendor pernikahan dan MUA yang sesuai permintaan sang calon, hingga seserahan lengkap dengan emas, semuanya sudah ia siapkan.

“Semua yang dia mau aku kabulin. Udah prewed sesuai keinginannya, apapun aku lakukan asal dia bahagia,” tulis Brian dalam video yang disertai cuplikan foto-foto persiapan pernikahan mereka.

Tak disangka, satu minggu sebelum hari H pernikahan, Brian mendapati bahwa calon istrinya menjalin komunikasi dengan pria lain. Fakta mengejutkan ini membuat pernikahan yang sudah dipersiapkan dengan matang harus dibatalkan.

Kisah ini pun menyentuh hati para warganet yang membanjiri kolom komentar dengan dukungan dan doa.

Halaman:
1 2
      
