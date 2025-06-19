Perjalanan Hijrah Mantan Bintang JAV Rae Lil Black, Belajar Sholat dari YouTube

DIKENAL sebagai pemeran film dewasa Jepang Rae Lil Black tengah meniti jalan hijrah dengan sepenuh hati. Bintang JAV Rae Lil Black viral di berbagai platform media sosial karena latar belakangnya sebagai mantan bintang film dewasa.

Kini dunia mengenalnya dengan nama baru, Nuray Istiqbal atau akrab disapa Nor, seorang mualaf yang tengah meniti jalan hijrah dengan sepenuh hati. Perjalanan spiritual Nor bukan sekadar perpindahan keyakinan. Kini, ia memilih Islam sebagai jalan hidupnya.

Perjalanan hijrahnya itu turut dia bagikan di channel YouTubenya, Nuray Istiqbal, tepatnya pada Ramadhan beberapa waktu lalu, saat ia diwawancara oleh seorang mualaf asal Jepang, Dr.Sugimoto. Begini kisah lengkapnya.

Dari Dunia Gemerlap ke Cahaya Hidayah

Membuka sesi wawancaranya, Nor mengungkapkan, bahwa dia telah bekerja di industri dewasa selama kurang lebih enam tahun. Namun, dalam tiga tahun belakangan, ia kemudian merasa kehilangan arah dan gairah hidup.

“Tapi dua-tiga tahun terakhir aku tidak terlalu aktif, hanya membuat beberapa video dalam setahun. Saat itu aku sudah mulai kehilangan gairah. Aku ingin hidup yang baru,” lanjutnya.

Pencarian itu membawanya berpindah-pindah negara, dari Jepang ke Eropa, lalu Thailand hingga Malaysia. Tanpa disangka, perjumpaan dengan teman-teman Muslim di Malaysia membuka babak baru dalam hidupnya.

“Aku bertemu banyak orang baik yang beragama Islam. Mereka sopan, ramah, dan hangat. Aku ingin jadi teman yang lebih baik untuk mereka, dan untuk itu, aku merasa perlu memahami keyakinan mereka,” ujarnya.