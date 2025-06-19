Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Terbaru Denada usai Operasi Plastik, Makin Cantik!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |18:05 WIB
5 Potret Terbaru Denada usai Operasi Plastik, Makin Cantik!
5 Potret Terbaru Denada usai Operasi Plastik, Makin Cantik! (Foto: Instagram)
A
A
A

POTRET terbaru Denada usai operasi plastik jadi makin cantik. Denada menjadi sorotan usai memamerkan wajah barunya usai melakukan operasi plastik (oplas) hidung di Thailand.

Lewat akun media sosialnya, penyanyi ini tampak makin percaya diri dan tampil stunning dengan bentuk hidung yang lebih proporsional.

Denada dikenal sebagai sosok yang terbuka soal perjalanan hidupnya, termasuk saat ia memutuskan melakukan oplas.

Yuk, intip lima potret terbaru Denada usai operasi plastik jadi makin cantik, dilansir dari akun Instagramnya, @denadaindonesia, Kamis (19/6/2025).

1. Perban Masih Menempel

Di hari-hari awal pasca operasi, Denada mengunggah potret dirinya dengan kondisi hidung masih diperban. Meski wajahnya tampak sedikit bengkak, ia tetap percaya diri menunjukkan progress-nya ke publik.

Denada

2.Hidung yang Lebih Mancung

Dalam salah satu unggahannya, Denada terlihat membagikan selfie close-up yang memperlihatkan hasil akhir dari oplasnya.

Hidungnya kini tampak lebih mancung dan simetris, memberi kesan wajah yang lebih tegas namun tetap natural.

Denada

 

Halaman:
1 2 3
      
