HOME WOMEN LIFE

Apa Itu Rhinoplasty? Operasi Plastik yang Dilakukan Denada di Thailand

Clarisa Adiana , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |17:27 WIB
Apa Itu Rhinoplasty? Operasi Plastik yang Dilakukan Denada di Thailand
Apa Itu Rhinoplasty? Operasi Plastik yang Dilakukan Denada di Thailand, (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Apa Itu Rhinoplasty? Operasi Plastik yang Dilakukan Denada di Thailand memjadi perbincangan netizen. Pasalnya, penampilan terbaru Denada mencuri perhatian publik setelah hidungnya tampak lebih mancung dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram miliknya, @denadaindonesia.

Video itu memperlihatkan momen Denada kembali tampil di atas panggung dikutip pada Kamis (19/6/2025). Dalam caption unggahannya, Denada mengungkapkan rasa bahagianya bisa kembali tampil di acara dangdut tersebut.

Namun yang paling menarik perhatian adalah pernyataannya soal proses operasi plastik yang baru saja dijalaninya.

“Excited banget ketemu sama semuaaaa, tapi mostly, ketemu sama my dear @carendelano,” tulis Denada. Denada juga menyebut bahwa Caren Delano adalah orang yang memberikan dukungan penuh terhadap keputusannya melakukan operasi hidung atau rhinoplasty.

“Dia yang selalu hyping me up, dan kasih support buat plan aku untuk rhinoplasty. Dan dia yang selalu insist: ‘kalau kamu mau rhinoplasty, kamu ga boleh ke dokter lain selain @dr.kosit di @masterpiece_hospital! Because HE IS the BEST doctor in the world for rhinoplasty!’” lanjut Denada.

Diketahui, Denada menjalani prosedur tersebut di Masterpiece Hospital, Bangkok, Thailand salah satu rumah sakit bedah plastik terkemuka di Asia. Ia turut mengucapkan terima kasih kepada sejumlah tokoh yang telah memberikan dukungan selama proses tersebut, termasuk Ivan Gunawan dan dr. Oky.

Dalam unggahannya, Denada menyebut transformasi penampilannya bukan sekadar operasi biasa. “It’s not just a rhinoplasty. This is a rhinoFANTASTY,” tulisnya sambil menyebut akan membagikan kisah lengkap tentang perjalanannya melakukan rhinoplasty di Bangkok dalam waktu dekat.

Penampilan barunya pun menuai berbagai komentar dari warganet yang memuji wajah Denada yang kini terlihat semakin segar dan percaya diri.

“Masya Allah. jadi makin cantik sukaaa” ketik akun @hen***

“Kakakkkkkk cantiknyaaaa” tambah dari akun @uci***

“Kak Denaa cantillik nya nambah banget, bikin aku tambah sayang aja deh. Rela begadang nonton DMD demi bisa liat idola kesayangan,” ketik akun @kha**


Apa Itu Rhinoplasty?

Dikutip dari plasticsurgery.org, Rhinoplasty yang dilakukan Denada di Thailand, merupakan operasi untuk meningkatkan keselarasan wajah dan proporsi hidung Anda. Operasi ini juga dapat memperbaiki gangguan pernapasan yang disebabkan oleh cacat struktural pada hidung.

 

