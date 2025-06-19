Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Umumkan Kehamilan, Nita Vior Dilarang Pakai High Heels hingga Naik Turun Tangga

Yoga Prabowo Pongdatu , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |16:10 WIB
Umumkan Kehamilan, Nita Vior Dilarang Pakai High Heels hingga Naik Turun Tangga
Umumkan Kehamilan, Nita Vior Dilarang Pakai High Heels hingga Naik Turun Tangga (Foto: Instagram)
Nita Vior, seorang Content Creator sekaligus Brand Ambassador Esport mengumumkan kehamilan pertamanya. Kabar bahagia ini dia bagikan di channel Youtube pribadinya @nitavior.

Pada video tersebut, Vior mengabarkan kekasihnya, Vincent Kosasih dengan cara berdoa. Tampak Vincent kaget mendengar kabar hangat tersebut lalu menggenggam erat tangan Vior serta memeluk kekasihnya tersebut.

”Terima kasih ya tuhan, atas kehadiran bayi di antara kita berdua. Ini adalah anugerah yang sangat indah antara kita berdua” tutur Vior, Kamis (19/6/2025).

nita vior

Sontak, Vincent dan Vior mengabarkan keluarganya berdua dengan rasa gembira. Keluarga ikut merasa bangga atas kado indah dari tuhan tersebut yang diberikan kepada kekasih tersebut.

”AAAAAA, Papi Mami jadi Kakek Nenek,” heboh salah satu keluarganya.

 

Halaman:
1 2
      
