Maia Estianty Pakai Cincin Berlian Seharga Rp4 Miliar di Akad Nikah Al Ghazali dan Alyssa Daguise

HARGA cincin berlian yang dipakai Maia Estianty pada pernikahan putra sulungnya, Al Ghazali dan Alyssa Daguise menjadi perbincangan. Selain itu,p esona dan kecantikan Maia juga bikin netizen terpukau.

Penampilan hingga aksesori yang dikenakan Maia Estianty di pernikahan Al Ghazali memikat netizen. Setelah viral momen dirinya mengenakan satu set perhiasan blue sapphire yang fenomenal, Maia kini terlihat mengenakan berlian mewah saat akad nikah Al Ghazali.

Dalam acara akad pernikahan Al, Maia rupanya mengenakan cincin berlian mewah dengan harga fantastis.

Dari akun Instagram, @fashion__selebriti, istri Irwan Musry itu mengenakan cincin berlian dari brand perhiasan ternama, Tiffany And Co. Cincin ini merupakan seri 5.35 CTW Emerald Cut Diamond Platinum Soleste Engagement Ring.

Cincin tersebut memiliki bongkahan berlian berbentuk persegi empat yang elegan. Warna putih dengan kilauan berlian yang indah menambah nuansa mewah dan mahal.

Cincin tersebut melingkar di jari tengah Maia Estianty dan terlihat saat dirinya berpose dengan Al di prosesi akad nikah.

Kemewahan cincin tersebut berpadu dengan kebaya elegan Maia Estianty dengan nuansa hijau sage yang anggun memukau.

Tak tanggung-tanggung, harga satu cincin berlian Maia Estianty ini pun setara dengan satu rumah mewah. Cincin tersebut dibanderol seharga USD270 ribu atau setara dengan Rp4,4 miliar.