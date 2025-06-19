Alyssa Daguise Bertabur Berlian di Hari Pernikahan, Netizen: Perhiasannya Seharga Rumah Mewah

JAKARTA - Kemewahan dalam acara pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise seakan tidak pernah habis. Jika sebelumnya bunda Maia Estianty heboh dengan satu set perhiasan mewah blue sapphire, kini giliran perhiasan Alyssa Daguise yang mencuri perhatian.

Dalam acara akad nikah, Alysaa diketahui menggunakan kalung yang terdiri berlian Oval dengan aksen Pink diamond yang dikabarkan sangat langka dan limited edition. Pada saat resepsi, anting berlian Alyssa yang terdiri dari bongkahan berlian dalam berbagai macam bentuk terlihat sempurna dengan gaun halter neck.

Alyssa Daguise Bertabur Berlian di Hari Pernikahan

Melihat besarnya ukuran berlian dan kualitas yang premium dipastikan harganya mencapai miliaran rupiah. Netizen pun berkomentar,

"Alyssa seperti membawa rumah!" ujar netizen.

“Perhiasannya seharga rumah mewah”, tulis netizen lainnya.

Dalam akun instagram @wandaHouseJewels disebutkan semua perhiasan yang dikenakan Alyssa menggunakan berlian kualitas D Color (kategori warna berlian tertinggi & terputih) serta VVS Clarity yang sangat jernih.

"Alyssa langsung Fall in Love sama oval diamond necklace dengan berlian D color (warna belrian tertinggi) dengan aksen pink diamond," tulisnya.

(Kemas Irawan Nurrachman)