Tips Menghadapi Burnout ala Ersya Aurelia, Ambil Day Off Sebulan

JAKARTA - Sebagai pemain film Ersya Aurelia menjalani kehidupan yang sangat padat, mulai dari syuting, promosi film hingga tetap fokus mengejar pendidikannya.

Di tengah kesibukannya rasa lelah, stres hingga burnout akan hadir menghantuinya, namun hal tersebut sangatlah wajar. Meskipun tidak bisa dihindari, burnout masih tetap bisa dikendalikan dengan melakukan hal-hal yang lebih positif.

Tips Menghadapi Burnout ala Ersya Aurelia, Ambil Day Off Sebulan

Ersya sendiri mengakui bahwa dirinya pernah mengalami burnout. Menurutnya kunci dalam menghadapi burnout adalah mengenali diri sendiri. Ia percaya bahwa bukan orang lain yang paham dengan kondisi diri kita.

Oleh karena itu, penting untuk mengenali dan memahami setiap perubahan maupun kebutuhan dalam diri sendiri. Dengan memahami hal itu, Ersya tetap mampu menjaga keseimbangan antara kesibukannya dan kesehatan mental dirinya.

“Sadari tubuh kita sendiri, perasaan kita sendiri kaya gimana, karena balik lagi yang tau diri kita sepenuhnya ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Mungkin orang dari luar lihat kita kayak, ih kuat banget iya, tapi padahal di dalam kita tuh udah burnout gitu,” tutur Ersya Aurelia Siffrin saat berkunjung ke kantor Okezone pada Rabu 18 Juni 2025.

Ia juga membagikan beberapa tips agar dirinya bisa terhindar dari burnout, terutama saat jadwalnya yang begitu sibuk dan padat. Bagi Ersya, menjaga kesehatan mental dari stres atau burnout dengan menyempatkan waktu untuk healing dan me time.

Salah satu cara yang sering ia lakukan adalah dengan meninggalkan sejenak dari rutinitasnya, seperti mengunjungi sang ayah yang berada di Jerman.

“Nyediain waktu khusus dalam setahun, aku tuh satu bulan yang emang aku nggak ngambil kerjaan. Lakuin apapun yang aku pengen lakuin, aku healing, me time,” ucapnya.

“Kebetulan papah aku di Jerman, jadi biasanya aku pulang ke Jerman, sebulan. Terus balik lagi, mulai syuting lagi,” lanjut Ersya Aurelia.