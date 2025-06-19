Viral! Pengantin Wanita Ini Pingsan Gegara Dekorasi Pernikahannya Tak Layak meski Sudah Bayar Rp30 Juta

Viral! Pengantin Wanita Ini Pingsan Gegara Dekorasi Pernikahannya Tak Layak meski Sudah Bayar Rp30 Juta, (Foto: Instagram)

JAKARTA - Hari pernikahan seharusnya jadi momen paling bahagia. Tapi buat Wiwin Wulandari, hari itu justru jadi kenangan pahit yang bikin ia sampai pingsan.

Semua gegara dekorasi acara pernikahan yang dinilai jauh dari ekspektasi, padahal Wiwin mengaku sudah membayar lunas untuk dekorasi seharga Rp30 juta. Kejadian ini kemudian menjadi viral di TikTok dan Instagram.

Berikut kronologinya, dilansir dari akun TikTok @wuland28, Kamis (19/6/2025):

Pingsan di Hari Bahagia

Semuanya terekam kamera CCTV. Di video yang diunggah akun TikToknya @wuland_28, terlihat Wiwin yang mengenakan gaun pengantin tiba-tiba lemas dan jatuh pingsan. Keluarga besarnya langsung sigap menggendongnya, dibantu para tamu yang panik.

Ternyata, Wiwin pingsan karena terlalu stres dan kecewa dengan kondisi dekorasi venue nikahnya. Dalam potongan video lain yang ikut viral di Instagram, Wiwin terlihat duduk di pelaminan sambil menangis sesenggukan.

“Sudah dibayar lunas malah kayak gini loh. Malu-maluin aja, bukan nggak sesuai. Nggak jadi! Nggak layak! Kalau nggak sesuai masih bisa saya terima. Ini beneran nggak layak dan nggak jadi,” tuturnya sambil menangis sesenggukan.

Warganet pun ramai-ramai membagikan ulang video ini. Banyak yang ikut merasa geram, apalagi setelah tahu kalau harga paket yang dibeli dari vendor dekorasi mencapai Rp30 jutaan.

Paket All-In Rp30 Juta, Tapi Realitanya...?

Wiwin disebut menggunakan jasa vendor bernama Nafa Wedding dengan paket lengkap (all package) seharga Rp30 juta. Di video promosi, dijanjikan dekorasi mewah dan elegan.

Tapi kenyataannya, dekorasi yang dipasang di hari H justru terlihat minim, polos, dan nggak sesuai katalog. Netizen pun langsung membandingkan antara ekspektasi dan realita.

Salah satu akun viral Instagram @awreceh.id bahkan mengomentari, “30 Juta lebih dekorasinya begitu. Pantas saja pengantin wanita sampai pingsan ????”.