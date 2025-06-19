Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Lagi Tren Botox Alami Pakai Kulit Pisang, Apakah Efektif?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |05:22 WIB
Lagi Tren Botox Alami Pakai Kulit Pisang, Apakah Efektif?
Lagi Tren Botox Alami Pakai Kulit Pisang, Apakah Efektif? (Foto: Freepik)
LAGI ngetren di media sosial tips kecantikan alami dengan menggosok kulit pisang ke wajah sebagai pengganti botox.

Salah satu unggahan viral datang dari akun Instagram @byzareefa yang memperlihatkan dirinya mengusap kulit pisang di pipi sambil menulis caption, “banana peel instead of botox?? yes for me!”.

Video ini pun langsung mencuri perhatian dengan ratusan ribu likes dan komentar yang penasaran, bahkan tak sedikit yang menyebut ini sebagai bentuk “botox alami paling murah.”

Tapi pertanyaannya, apakah kulit pisang benar-benar bisa menggantikan botox? Atau ini hanya sekadar gimmick tren kecantikan di TikTok dan Instagram? Berikut ulasannya.

Buah pisang (Freepik)

Kulit pisang memang diketahui mengandung berbagai senyawa yang bermanfaat untuk kulit.

Kulit pisang mengandung vitamin C dan E, dua antioksidan kuat yang dapat membantu mencerahkan kulit dan memudarkan hiperpigmentasi.

Menurut Healthline, Jumat (20/6/205), vitamin C dalam kulit pisang berkontribusi pada produksi kolagen dan membantu menyamarkan bintik hitam serta bekas jerawat.

Kandungan kalium dalam kulit pisang juga bisa membantu menjaga kelembapan kulit dan mencegah kulit kering.

Menurut Byrdie, kulit pisang adalah bahan alami yang dapat memberikan hidrasi ringan, cocok untuk kulit sensitif atau kering.

Selain itu, dalam artikel DermCollective, disebutkan bahwa kulit pisang bisa memberi efek halus sementara pada kulit, membuatnya tampak lebih kencang dan segar.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
