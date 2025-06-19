Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gaya Ahmad Dhani bak Raja Keraton di Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |16:57 WIB
Gaya Ahmad Dhani bak Raja Keraton di Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise
Gaya Ahmad Dhani bak Raja Keraton di Ngunduh Mantu Al Ghazali dan Alyssa Daguise (Foto: Okezone)
A
A
A

MUSISI Ahmad Dhani dan istrinya, Mulan Jameela, tiba di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, untuk menggelar acara Ngunduh Mantu Al Ghazali-Alyssa Daguise hari ini, Kamis (19/6/2025).

Dhani dan Mulan datang di lokasi acara pada pukul 16.00 WIB menggunakan Alphard hitam bersama dua anaknya, Shafeea Ahmad dan Muhammad Ali. 

Pentolan Dewa 19 itu tampil layaknya raja keraton dengan busana adat Jawa Beskap, atasan mirip jas bernuansa gelap.

Ahmad Dhani

Sementara bawahannya, Dhani mengenakan kain batik jarik atau dodotan yang dililitkan di pinggang dengan panjang hingga mata kaki. Ayah Al Ghazali itu juga kian gagah menggunakan blangkon batik sebagai penutup kepala.

Sementara Mulan Jameela dan Shafeea tampil serasi mengenakan kebaya merah jambu yang elegan.

Dhani dan Mulan memilih untuk tak berkomentar saat ditanya menjelang acara bahagia sang anak.

"Oh iya nanti ya pas preskon," ucap Ahmad Dhani singkat kemudian memasuki gedung JCC.

 

