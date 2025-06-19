Potret Nagita Slavina Pakai Baju Renang di Italia, Netizen: Kakinya Bening Banget

POTRET Nagita Slavina pakai baju renang saat liburan di Italia menyita perhatian netizen. Keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mencuri perhatian netizen saat berlibur ke Italia.

Kali ini bukan cuma destinasi liburannya yang bikin iri, tapi juga salah satu unggahan Instagram @raffinagita1717 yang sukses bikin netizen salfok, khususnya ke penampilan kaki Nagita Slavina.

Dalam sebuah potret yang diambil di pinggir danau indah Lake Como, Nagita tampak santai berendam dengan balutan swimsuit berwarna hijau neon.

Dengan topi lebar dan kacamata hitam khasnya, penampilannya terlihat santai namun tetap elegan dan berkelas.

Namun, bukan hanya outfit liburannya yang jadi sorotan. Netizen justru ramai-ramai menyoroti kaki Nagita yang disebut-sebut bening banget seperti pakai stocking.

“Mana Gigi kaya pake stocking, bening banget,” ujar salah satu netizen, di kolom komentar postingan tersebut.

Komentar tersebut jadi salah satu yang paling banyak disukai di unggahan tersebut, menunjukkan betapa kaki mulus Nagita benar-benar mencuri perhatian.