Alasan Aktor Bukie Mansyur Senang Main Film Horor

AKTOR Bukie Mansyur kembali terlibat dalam proyek film horor berjudul Kampung Jabang Mayit. Meski telah berkali-kali membintangi film serupa, Bukie mengaku masih menikmati pengalaman di setiap proyek horor yang ia jalani.

Dalam wawancara eksklusif Okezone pada Rabu (18/6/2025), dia menjelaskan bahwa genre horor justru menjadi ladang rezeki sekaligus ruang eksplorasi yang luas.

“Horor itu salah satu genre yang mencakup banyak unsur. Kadang ada komedinya, romancenya, dramanya, bahkan action dan sound yang menegangkan. Jadi syuting horor itu justru seru banget buat aku,” ujar Bukie.

Meski begitu, Bukie tak memungkiri bahwa proses syuting film horor umumnya menguras tenaga karena sebagian besar dilakukan pada malam hari.

“Paling cuma tidurnya saja yang berantakan karena kebanyakan scene malam. Biasanya dari sore sampai subuh,” jelasnya.