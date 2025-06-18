Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kursi 11A Viral Usai 2 Penumpang Selamat dari Kecelakaan Pesawat

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |20:27 WIB
Kursi 11A Viral Usai 2 Penumpang Selamat dari Kecelakaan Pesawat
Kursi 11A Viral Usai 2 Penumpang Selamat dari Kecelakaan Pesawat Berbeda (Foto: inquire)
ADA satu angka yang belakangan mendadak jadi perbincangan hangat di media sosial, yakni 11A. Angka ini bukan kode lotre, bukan juga angka mistis.

Ya, angka tersebut adalah sebuah nomor kursi di pesawat yang kebetulan diisi oleh dua orang berbeda, dalam dua insiden kecelakaan pesawat yang terjadi hampir tiga dekade terpisah. Dan keduanya selamat secara ajaib!

Kisah ini kembali mencuat pada 12 Juni 2025 lalu, saat pesawat Air India dengan nomor penerbangan AI171 jatuh tak lama setelah lepas landas dari Ahmedabad, India.

Penumpang Ini Ungkap Momen Mencekam Terbang dengan Air India 2 Jam Sebelum Kecelakaan

Dari 242 penumpang dan awak di dalam pesawat Boeing 787-8 Dreamliner itu, hanya satu orang yang selamat, yakni Vishwash Kumar Ramesh, warga negara Inggris berusia 40 tahun. Yang bikin merinding, Vishwash duduk di kursi 11A.

Momen itu langsung memunculkan memori bagi Ruangsak Loychusak, salah seorang aktor sekaligus penyanyi asal Thailand.

Pasalnya, pada tahun 1998 silam, dia juga selamat dari kecelakaan tragis Thai Airways TG261 saat pesawat mencoba mendarat di Bandara Surat Thani, Thailand.

Dari 146 orang di dalam pesawat, 101 meninggal dunia. Ruangsak, yang saat itu masih berusia 20 tahun, ternyata selamat. Dan ya, dia juga duduk di kursi 11A.

Begini kisah lengkapnya, dilansir dari laman Inquire, Rabu (18/6/2025).

 

