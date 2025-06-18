Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret dan Profil Yovie Widianto, Kini Jadi Komisaris BUMN

Beby Apriliani , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |20:01 WIB
Potret dan Profil Yovie Widianto, Kini Jadi Komisaris BUMN
Potret dan Profil Yovie Widianto, Kini Jadi Komisaris BUMN (Foto: Instagram)
POTRET dan profil Yovie Widianto yang kini menjabat sebagai Komisaris BUMN. Yovie Widianto merupakan seorang musisi ternama di Indonesia.

Dia dilantik sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif pada 22 Oktober 2024. Pelantikan ini menandai langkah baru dalam perjalanan kariernya yang telah dikenal luas di industri musik tanah air.

Penunjukan ini merupakan bagian dari restrukturisasi besar-besaran di jajaran komisaris BUMN, dipimpin langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir bersama PT Danantara Asset Management.

Riwayat Karier dan Prestasi

·       Awal Karier Musik

Yovie Widianto lahir di Bandung, 21 Januari 1968. Merintis nama besar sebagai pendiri band Kahitna sejak 1986, menciptakan hits seperti ‘Cantik dan Andai Dia Tahu’. Pada era 2000-an, ia membentuk Yovie & Nuno, menjelajahi gaya pop-rock modern.

yovie

·       Produser dan Komposer

Terkenal sebagai pencipta lagu untuk penyanyi papan atas seperti Raisa, Rossa, dan Glenn Fredly. Ia pernah mendapatkan berbagai penghargaan bergengsi nasional, termasuk beberapa kategori di AMI Awards.

yovie

 

Halaman: 1 2
1 2
      
