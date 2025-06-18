Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pilih Tenis Dibanding Padel, Ersya Aurelia: Lebih Challenging

Lutfiana Cinta , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |19:13 WIB
Pilih Tenis Dibanding Padel, Ersya Aurelia: Lebih <i>Challenging</i>
Pilih Tenis Dibanding Padel, Ersya Aurelia: Lebih {Challenging} (Foto: Instagram)
A
A
A

DI TENGAH gempuran tren olahraga padel yang kini digemari kalangan selebriti, Ersya Aurelia Siffrin tetap konsisten memilih tenis sebagai olahraga utamanya. Tenis baginya bukan sekadar olahraga musiman, melainkan sudah menjadi hobi sekaligus rutinitas yang ia jalani di waktu senggang.

Tak hanya hobi, bagi Ersya tenis menjadi pilihan olahraga yang lebih menantang dibandingkan dengan padel. Baginya,  tenis memiliki teknik yang lebih kompleks dan susah dari padel, mulai dari servis, forehand, backhand, volley, hingga smash. Semua teknik dari tenis, membutuhkan konsentrasi, kekuatan, dan skill yang harus terus diasah.

“Karena kalau padel kan gerakannya nggak yang teknik khusus ya, kalau tenis kan memang ada tekniknya, forehand, backhand, volley dan segala macam. Kalau padel kan kebanyakan cuman volley-volley aja,” ucap Ersya Aurelia Siffrin pada saat wawancara bersama Okezone pada Rabu (18/06/2025).

cast jabang mayit

Tak hanya membutuhkan teknik khusus saja, alat yang digunakan saat bermain tenis juga sangat berbeda dengan padel. Raket tenis memiliki ukuran yang besar, sehingga bobotnya lebih berat dibanding dengan tenis. Dengan raket yang relatif lebih berat, olahraga tenis menjadi lebih menantang dibandingkan padel. 

“Lebih challenging sih menurut aku kalau tenis, karena raketnya juga lebih besar, lebih berat,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
