Butuh Pelukan Hangat, Cukup Bayar Rp45.000 untuk Bisa Mendapatkan Jasa Ini, Tertarik!

JAKARTA - Fenomena Man Mums kini sedang trend di China. Pria dengan tubuh atletis itu, siap memberikan kehangatan pelukan kepada siapa pun yang membutuhkan.

Tren unik ini tengah menjadi sorotan publik di negeri Panda tersebut. Layanan pelukan berbayar yang ditawarkan oleh pria-pria bertubuh atletis dan bersikap lembut itu, dinilai menjadi solusi para wanita muda yang merasa stres, kesepian, dan haus akan kehangatan emosional.

Butuh Pelukan Hangat, Cukup Bayar Rp45.000 untuk Bisa Mendapatkan Jasa Ini, Tertarik!

Para Man Mums itu menawarkan jasa pelukan singkat selama 3 hingga 5 menit dengan tarif mulai dari 20 hingga 50 yuan atau sekira Rp45.000 hingga Rp113.000.

Layanan ini biasa dilakukan di tempat umum seperti stasiun, taman kota, atau pusat perbelanjaan, dengan perjanjian yang dibuat sebelumnya melalui komunikasi digital. Meski terdengar sederhana, tren ini mendapat sambutan besar dari kalangan wanita muda di kota-kota besar.

Salah satu pengguna layanan ini bahkan menulis pengalamannya di media sosial yang kemudian viral. Ia mengaku terakhir kali merasakan pelukan saat masih duduk di bangku SMP.

“Waktu itu saya dipeluk guru perempuan dan merasa sangat aman. Sekarang, saya ingin merasakan itu lagi, meski hanya lima menit,” tulisnya dalam unggahan yang telah mendapat lebih dari 100.000 komentar, seperti dikutip SCMP.

Salah satu Man Mums bernama Zhou mengaku sudah memberikan lebih dari 30 pelukan sejak April. Untuk jasanya tersebut, ia memperoleh penghasilan hingga 1.758 yuan atau hampir Rp4 juta.

Zhou menegaskan bahwa dirinya tidak melakukannya untuk keuntungan finansial, melainkan ingin membantu orang lain merasa lebih nyaman dalam menjalani hari-hari mereka yang berat.

Sebelum melakukan pertemuan, biasanya klien dan penyedia layanan akan berdiskusi terlebih dahulu mengenai waktu, lokasi, dan durasi pelukan. Beberapa pria bahkan mengaku menyiapkan diri dengan mandi, merapikan rambut, dan memakai parfum, agar penerima pelukan merasa nyaman dan aman.