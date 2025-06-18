Profil dan Potret Ganteng Andhika Daguisé, Adik Alyssa Daguisé yang Gantikan Sang Ayah Jadi Wali Nikah

JAKARTA – Nama Andhika Daguise mendadak mencuri perhatian publik usai tampil sebagai wali nikah dalam pernikahan sang kakak, Alyssa Daguise, dengan Al Ghazali. Kehadirannya tak hanya menyentuh hati, tetapi juga membuat warganet terpukau dengan pesona dan ketampanannya.

Peran Andhika sebagai wali nikah muncul karena sang ayah merupakan non-Muslim, sehingga secara syariat Islam, tugas tersebut diambil alih oleh kerabat laki-laki seiman. Momen ini pun menjadi sorotan publik, terutama karena penampilan dan kedekatan Andhika dengan sang kakak.

Profil Andhika Daguise:

Nama lengkap: Andhika Daguise

Tanggal lahir: 21 Juni 1999

Tempat tinggal saat ini: Prancis

Pendidikan awal: Lycee Francais de Jakarta (15 tahun sekolah di Indonesia)

Pendidikan tinggi:

ESME – Jurusan Teknik (2017, tidak selesai)

The American Business School of Paris – MBA (lulus tahun 2024)

Anak ke: 3 dari 3 bersaudara (punya dua kakak perempuan: Alexandra dan Alyssa Daguise)

Potret Andhika Daguise dalam Momen Pernikahan Alyssa:

1. Tampil Jadi Wali Nikah Gantikan Sang Ayah

Dalam momen pernikahan antara Al Ghazali dan Alyssa Daguise, Andhika dipercaya menjadi wali nikah yang menggantikan peran ayahnya. Hal ini dilakukan karena ayah Alyssa merupakan seorang non-Muslim, sehingga secara hukum Islam peran wali digantikan oleh kerabat laki-laki terdekat yang seagama.

Andhika menjalankan tanggung jawab tersebut dengan penuh khidmat. Ia tampil rapi dan gagah mendampingi sang kakak dalam momen sakral tersebut, menambah nilai emosional dalam pernikahan yang diselenggarakan dengan khidmat dan elegan.