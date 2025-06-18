Wanita Kembar Ini Terpisah Sejak Bayi, Bertemu Lagi di Usia 17 Tahun Tanpa Disadari

Wanita Kembar Ini Terpisah Sejak Bayi, Bertemu Lagi di Usia 17 Tahun Tanpa Disadari, (Foto: SCMP)

JAKARTA - Wanita kembar ini kembali bertemu setelah 17 tahun terpisah. Mereka awalnya bertemu sebagai teman, namun akhirnya sadar bahwa keduanya merupakan kakak beradik.

Wanita kembar tersebut yakni Zhang Guoxin dan Hai Chao. Keduanya diadopsi oleh kedua keluarga berbeda sejak usia 10 hari. Peristiwa pertemuan keduanya terjadi saat ada teman dari Chao yang memberitahukan jika ada wanita yang mirip dengannya yang bekerja di sebuah toko Provinsi Hebei, China.

"Kamu tahu nggak? Ada pegawai toko pakaian yang mirip banget sama kamu." Awalnya Chao menganggapnya lelucon, tapi rasa penasaran tumbuh. Ia pun mendatangi toko tersebut.

Pegawai tersebut adalah Zhang Guoxin. Saat bertemu dengan pegawai yang dimaksud, Chao seakan melihat cerminan dirinya sendiri. Bukan hanya wajah mereka yang serupa, tapi juga perasaan aneh yang sulit dijelaskan seperti rasa akrab dan nyaman seperti sudah lama saling mengenal.

Pertemuan singkat itu membawa mereka pada banyak kemiripan yang luar biasa. Mereka lahir di hari yang sama, sempat mengalami sakit parah di usia 100 hari, suara terdengar serupa, gaya rambut pun tak jauh beda, bahkan selera makanan mereka nyaris identik.

Dalam waktu singkat, Zhang dan Chao menjadi sahabat karib. Mereka berbagi cerita, mimpi, bahkan rahasia paling pribadi tanpa pernah tahu bahwa mereka sebenarnya adalah saudari kandung.

Kedua keluarga angkat mereka sudah mengetahui sejak awal bahwa Zhang dan Chao adalah anak kembar. Demi menjaga mereka tetap bersama keluarga masing-masing dan menghindari kemungkinan kembali ke orangtua kandung, rahasia itu disimpan rapat selama 17 tahun.

Zhang dan Chao sudah bersahabat selama 14 bulan sebelum akhirnya keluarga mereka mengungkapkan rahasia besar bahwa mereka adalah saudari kembar yang terpisah sejak usia 10 hari.