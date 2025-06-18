Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Kedekatan Ria Ricis dengan Evan WMD yang Digosipkan Berpacaran

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |17:18 WIB
4 Potret Kedekatan Ria Ricis dengan Evan WMD yang Digosipkan Berpacaran
4 Potret Kedekatan Ria Ricis dengan Evan WMD yang Digosipkan Berpacaran (Foto: TikTok)
A
A
A

NAMA Evan WMD mendadak jadi sorotan publik setelah muncul gosip yang menyebut dirinya tengah dekat dengan Ria Ricis, seleb YouTube dan aktris yang belum lama ini bercerai dari Teuku Ryan.

Kabar kedekatan mereka berembus usai beberapa potret kebersamaan tersebar di media sosial dan menuai beragam reaksi dari netizen.

Berikut beberapa potret kebersamaan Ria Ricis dengan Evan WMD yang membuat mereka digosipkan sedang berpacaran, dilansir dari berbagai sumber, Rabu (18/6/2025).

ria ricis

1. Nongol Bareng di Konten dan Acara Off-Air

Potret pertama yang bikin heboh adalah ketika Ricis dan Evan terlihat hadir dalam satu konser musik off-air.

Bukan hanya sekadar tampil, keduanya tampak akrab dan saling lempar tawa. Momen ini langsung viral di TikTok, dan kolom komentar pun dipenuhi spekulasi soal kedekatan mereka.

“Aura-aura orang lagi PDKT banget sih ini,” tulis salah satu netizen.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/629/3160068/ricis-POaG_large.jpg
Potret Ria Ricis dan Moana Rayakan Ultah Mewah dengan Sentuhan Adat Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/629/3158582/ricis-HXlR_large.jpg
Ria Ricis Bangun Rumah Buat Anak: Banyak Banget yang Bantu Aku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/612/3145329/speech_delay_moana_membaik_ria_ricis_bisa_bilang_i_love_you-Kdp1_large.jpg
Speech Delay Moana Membaik, Ria Ricis: Bisa Bilang I Love You
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/27/612/3108220/potret_ria_ricis_sakit_dbd_tetap_beraktivitas_dan_urus_moana_meski_tangan_masih_diinfus-wuqh_large.jpg
Potret Ria Ricis Sakit DBD, Tetap Beraktivitas dan Urus Moana meski Tangan Masih Diinfus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/612/3099400/potret_ria_ricis_liburan_berdua_bareng_moana_di_china_ngaku_kini_lebih_bahagia-lqok_large.jpg
5 Potret Ria Ricis Liburan Berdua Bareng Moana di China, Ngaku Kini Lebih Bahagia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/612/3098740/5_potret_haru_ria_ricis_bertemu_pak_tarno_ajak_belanja_ke_mal_hingga_sungkeman-ndBv_large.jpg
5 Potret Haru Ria Ricis Bertemu Pak Tarno, Ajak Belanja ke Mal hingga Sungkem
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement