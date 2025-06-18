4 Potret Kedekatan Ria Ricis dengan Evan WMD yang Digosipkan Berpacaran

NAMA Evan WMD mendadak jadi sorotan publik setelah muncul gosip yang menyebut dirinya tengah dekat dengan Ria Ricis, seleb YouTube dan aktris yang belum lama ini bercerai dari Teuku Ryan.

Kabar kedekatan mereka berembus usai beberapa potret kebersamaan tersebar di media sosial dan menuai beragam reaksi dari netizen.

Berikut beberapa potret kebersamaan Ria Ricis dengan Evan WMD yang membuat mereka digosipkan sedang berpacaran, dilansir dari berbagai sumber, Rabu (18/6/2025).

1. Nongol Bareng di Konten dan Acara Off-Air

Potret pertama yang bikin heboh adalah ketika Ricis dan Evan terlihat hadir dalam satu konser musik off-air.

Bukan hanya sekadar tampil, keduanya tampak akrab dan saling lempar tawa. Momen ini langsung viral di TikTok, dan kolom komentar pun dipenuhi spekulasi soal kedekatan mereka.

“Aura-aura orang lagi PDKT banget sih ini,” tulis salah satu netizen.