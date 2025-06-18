Totalitas! Pemain Film Kampung Jabang Mayit Belajar Menari hingga Adegan Fighting

DEMI menampilkan adegan yang totalitas dalam film Kampung Jabang Mayit, para pemain tidak hanya mengandalkan kemampuan akting, tetapi juga mengikuti berbagai workshop khusus. Mulai dari tarian kontemporer hingga koreografi pertarungan, semua dijalani dengan serius oleh para pemain demi mendalami karakter.

Dalam wawancara eksklusif Okezone pada Rabu (18/6/2025), Ersya Aurelia, salah satu pemeran utama, menceritakan bahwa dirinya mengikuti latihan workshop tarian kontemporer yang cukup menantang.

“Gerakannya abstrak dan nggak kayak tarian pada umumnya. Nggak ada beat-nya juga, jadi waktu syuting kami harus bisa menari tanpa lagu,” ujarnya.

Workshop ini dibimbing langsung oleh Mbak Cakwati, seorang pelatih yang juga berprofesi sebagai sinden dan penari tradisional. Pendampingan dari Mbak Cakwati bahkan berlangsung hingga ke lokasi syuting, sehingga para pemain masih bisa berkonsultasi selama proses produksi berlangsung.