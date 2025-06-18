Rahasia Awet Muda Demian: Jalani Hidup dengan Happy

DEMIAN terkenal sebagai magician terkemuka di kancah nasional maupun internasional. Dikenal sebagai magician ganteng, siapa sangka usia Demian ternyata sudah 45 tahun.

Meski sudah kepala empat, Demian masih cocok dengan style kekinian dan terlihat fashionable serta awet muda. Demian mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki treatment khusus secara kesehatan dalam menjaga awet mudanya.

Kendati demikian, Demian selalu menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Sehingga kebahagian tersebut menjadi kunci dalam menjaga diri ala demian.

”Yang berdampak ke kita cuma satu, kalau kita menjalani hidup happy pasti diri kita akan ke bawa,” ungkap demian kepada Okezone, dikutip Rabu (18/6/2025).