Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Pakaikan Jersey FC Barcelona ke Baby Arash: Decul Sejak Dini Itu Baik

JAKARTA - Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid punya cara sendiri saat foto bareng sang anak, Ahmad Arash Omara Thariq alias baby Arash. Bayi yang lahir pada 12 Juni 2025 itu tampak imut mengenakan seragam kebanggaan Klub FC Barcelona dari Spanyol.

Foto itu diunggah Thariq melalui laman Instagramnya. Dia dan Aaliyah yang juga mengenakan jersey yang sama berpose seakan tengah mencium anak tercinta.

Namun, wajah baby Arash masih dirahasikan oleh kedua pasangan tersebut menggunakan coretan hitam. Dalam keterangan unggahannya, Thariq mengaku sengaja memakaikan seragam klub sepak bola favoritnya kepada sang anak.

"Decul (fans Barca) sejak dini itu baik ya nak," tulis Thariq Halilintar dikutip Rabu (18/6/2025).

Potret menggemaskan baby Arash menggunakan jersey Barca pun mengundang komentar netizen termasuk penyanyi Mahalini.