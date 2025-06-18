Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Pakaikan Jersey FC Barcelona ke Baby Arash: Decul Sejak Dini Itu Baik

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |12:18 WIB
Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Pakaikan Jersey FC Barcelona ke Baby Arash: Decul Sejak Dini Itu Baik
Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Pakaikan Jersey FC Barcelona ke Baby Arash, (Foto: Instagram Thariq)
A
A
A

JAKARTA - Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid punya cara sendiri saat foto bareng sang anak, Ahmad Arash Omara Thariq alias baby Arash. Bayi yang lahir pada 12 Juni 2025 itu tampak imut mengenakan seragam kebanggaan Klub FC Barcelona dari Spanyol. 

Foto itu diunggah Thariq melalui laman Instagramnya. Dia dan Aaliyah yang juga mengenakan jersey yang sama berpose seakan tengah mencium anak tercinta. 

Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Pakaikan Jersey FC Barcelona ke Baby Arash
Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Pakaikan Jersey FC Barcelona ke Baby Arash

Namun, wajah baby Arash masih dirahasikan oleh kedua pasangan tersebut menggunakan coretan hitam. Dalam keterangan unggahannya, Thariq mengaku sengaja memakaikan seragam klub sepak bola favoritnya kepada sang anak.

"Decul (fans Barca) sejak dini itu baik ya nak," tulis Thariq Halilintar dikutip Rabu (18/6/2025).

Potret menggemaskan baby Arash menggunakan jersey Barca pun mengundang komentar netizen termasuk penyanyi Mahalini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/612/3148029/thariq-YIVp_large.jpg
Thariq Halilintar Ngaku Ingin Dipanggil Babeh oleh Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/612/3147271/thariq-yqST_large.jpg
Thariq Halilintar Sedih Anaknya Pakai Baju Real Madrid: Ini Harus Diganti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/612/3146969/ini_arti_nama_anak_thariq_halilintar_ahmad_arash_omara_tharia_berharap_putranya_ikuti_rasulullah_saw-GxCp_large.jpg
Ini Arti Nama Anak Thariq Halilintar, Ahmad Arash Omara Tharia Berharap Putranya Ikuti Rasulullah SAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/612/3146921/momen_romantis_thariq_halilintar_genggam_tangan_aaliyah_massaid_usai_melahirkan-xgiU_large.jpg
Momen Romantis Thariq Halilintar Genggam Tangan Aaliyah Massaid Usai Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/612/3118224/potret_gender_reveal_anak_pertama_thariq_halilintar_dan_aaliyah_massaid-erWJ_large.jpg
5 Potret Gender Reveal Anak Pertama Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid, Ekspresi Bahagia Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/612/3103497/ini_doa_thariq_halilintar_dan_aaliyah_massaid_saat_umrah_bersama-OM1w_large.jpg
Ini Doa Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid saat Umrah Bersama
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement