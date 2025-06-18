Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral! Warga Depok Minta Bantuan Damkar Ambil Uang Rp5.000 di Selokan, Netizen: Salut

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |11:14 WIB
Viral! Warga Depok Minta Bantuan Damkar Ambil Uang Rp5.000 di Selokan, Netizen: Salut
JAKARTA - Dunia maya kembali dihebohkan oleh aksi warga +62 yang tak habis-habisnya bikin geleng-geleng kepala sekaligus ‘ngakak’ dan menjadi viral

Kali ini, sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram @pembasmi.kehaluan.reall memperlihatkan momen unik sekaligus absurd. Seorang warga Depok meminta bantuan tim pemadam kebakaran (Damkar) untuk mengambil uang Rp5.000 (goceng) yang jatuh ke dalam selokan.

Dalam video yang diunggah, terlihat seorang perempuan berhijab merah sedang berdiri tak jauh dari lokasi kejadian, sementara petugas Damkar datang lengkap dengan seragam biru dan helm pelindung. 

Di bagian lain, kamera menyorot selokan dengan uang kertas yang nyempil di antara kotoran, daun kering, dan air keruh.

"Terbaik Damkar. Uang goceng jatoh di selokan," tulis caption dalam video tersebut.

Netizen pun langsung meramaikan kolom komentar dengan berbagai reaksi mulai dari yang ngakak, heran, sampai yang menyebut ini adalah bentuk keterlaluan warga terhadap layanan publik.

Banyak yang menganggap peristiwa ini lucu dan tak masuk akal. Masa iya, Damkar yang biasanya turun tangan untuk kebakaran, evakuasi ular, atau penyelamatan korban bencana, harus turun tangan gara-gara uang receh jatuh ke selokan?

Perdebatan Netizen

Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru nge-judge. Bisa jadi uang Rp5.000 itu memang berarti besar bagi si ibu. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, tiap rupiah terasa berharga. 

Atau mungkin juga ini bentuk ketidaktahuan masyarakat tentang batasan tugas dari instansi seperti Damkar. Dan ya, bisa jadi juga, ini cuma murni karena "kehaluan" yang terlalu tinggi.

 

Topik Artikel :
Viral Aksi Damkar Damkar viral
