HOME WOMEN TRAVEL

Snorkeling Mulai Rp100.000? Bisa, Cek Tips Liburan Cerdas ala Adhe Tora Ini

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |00:07 WIB
Snorkeling Mulai Rp100.000? Bisa, Cek Tips Liburan Cerdas ala Adhe Tora Ini
Snorkeling Mulai Rp100.000? Bisa, Cek Tips Liburan Cerdas ala Adhe Tora Ini. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Adhe Tora punya tips liburan cerdas bagi Anda yang ingin liburan tanpa drama macet dan harga mahal tapi tetap dikelilingi pantai indah dengan vibes serasa di Bali atau Lombok. Kok bisa?

Kali ini, Adhe Tora akan mengajak Anda menjelajah Tanjung Lesung, sebuah surga tersembunyi yang bisa dijangkau dalam waktu singkat dari Jakarta. Tak sekadar pamer pantai, Adhe juga menggali cerita kawasan wisata tersebut dari warga lokal.

Ada banyak sisi menarik Tanjung Lesung yang layak diangkat, dari pantai berpasir putih, aktivitas air yang seru, hingga hotel-hotel nyaman dengan fasilitas lengkap. Tak hanya untuk keluarga, destinasi ini juga ideal untuk Anda solo traveler.

Anda bisa berenang di kolam renang Tanjung Lesung Beach Resort yang privat hingga menikmati sarapan ala buffet resort. Di sini, Anda juga bisa menjajal snorkeling hanya dengan harga Rp100.000 saja!

Selain itu, Adhe Tora juga memberikan bocoran soal penginapan low budget yang jaraknya hanya 8 menit dari lokasi utama, tapi fasilitasnya tetap oke punya. Semua ini bisa menjadi referensi Anda dalam merencanakan liburan. 

Selain memanjakan mata, konten Adhe juga memberi insight soal harga dan tips hemat langsung dari pengalaman nyata. Jadi, bagi Anda yang mencari inspirasi liburan tanpa ribet namun tetap berkesan, tonton channel YouTube @AdheToraTV.**

(Siska Maria Eviline)

      




